El Festival de Títeres de Jerez toma las plazas de la ciudad

La compañía La Gotera de Lazotea es todo un referente de la escena de títeres en España. Nacida a comienzo de los 80, lleva organizando el Festival Internacional de Títeres de Jerez dos décadas. El puente de Todos los Santos viene cargado de actividades para toda la familia, y un atractivo para embelesar a niños y mayores es este Festival, que comienza este miércoles con actuaciones de tarde, a las 17:30 horas, en la plaza Zahara de La Granja, San Juan de Dios, la plaza Ramón Mera de la zona Sur y en la barriada rural de Lomopardo. A partir del jueves, las actuaciones tendrán lugar de mañana y tarde en el centro, en Angustias, Arenal, Alameda del Banco, Doña Blanca y San Andrés.

El elenco de compañías es de talla internacional, con grupos procedentes de Ecuador y Argentinas. Éstos han recibido premios por toda Europa y Sudamérica, referentes en el títere. Asimismo, entre los grupos también destacan otros de origen nacional, como los gallegos Cachirulo; Panta Rhei, del País Vasco, o los aragoneses Titiriteros de Binéfar, que ostentan el reconocido Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura. En total, son 13 compañías de prestigio, vienen de fuera y de toda España, pero también las hay locales como A La Sombrita, de Écija, indica Juan Manuel Benito, miembro y fundador de La Gotera de Lazotea junto a Diego Sánchez y Eva Serna.

Respecto a la organización, La Gotera explica que han trabajado mucho por ofrecer al público la mayor calidad. En ese sentido, es importante subrayar que algunos plazos en la parte de la organización que corresponde a la delegación de Cultura se han dilatado en el tiempo y podrían haber tenido más margen. “El año pasado hicimos balance con la delegación y una cosa en la que hemos hecho más hincapié es cerrar detalles con antelación. Por ejemplo, vamos a Turquía en marzo y desde agosto está todo cerrado”, lamenta Benito, “Como ejemplo valga que hasta este lunes no hemos podido hacer público el evento por la tardanza de Cultura”.

El arte de los títeres en cualquier caso será el protagonista desde este miércoles. “Conecta muy bien con el alma del niño, y también ofrecemos obras que sean del agrado de sus padres, o de cualquier adulto que desee disfrutar”. Además, el títere es un espectáculo muy social. “El niño disfruta en vivo donde hay un actor o una actriz conectando con ellos. Hay películas muy buenas, claro, pero hay que reivindicar esta forma viva de expresión”. Al tratarse de un espectáculo en la calle, el asistente no tiene que pagar entrada. “Se sufraga con nuestros impuestos, en ese sentido no es gratuito”. No hay excusa, el arte toma la calle este puente. El arte del títere.