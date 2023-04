Festividades primaverales

Leer y, de manera especial, si se hace y se escribe en un periódico (ya sea impreso en papel o en su edición digital) supone una de las actividades de mayor relevancia y trascendencia de cuantas pueda hacer una persona.

Abril es el mes del Libro por excelencia y el día 23 el señalado como ocasión especial (se celebra de forma internacional desde que la UNESCO fijó la fecha en 1988, aunque en España se conmemora desde 1930). Se dice que por las efemérides de Cervantes, Shakespeare e incluso Garcilaso, aunque sean meras “excusas” para promover el acontecimiento y honrar a excelentes escritores y, por tanto, incansables lectores.

Mi abuelo materno, leía todo cuanto caía en sus manos desde pequeño (en unos tiempos y circunstancias en las que leer no era una necesidad perentoria para mucha gente de su entorno inmediato, aunque sí para su madre, quien transmitía el placer de la lectura a sus hijos mayores para que luego fueran contagiando a quienes les seguían en la tarea, algo que me llegó y me ha proporcionado inenarrables momentos e incontables iniciativas a partir de los textos compartidos). Ya de mayor me contaba que fue sacando en préstamo libros interesantísimos en las distintas bibliotecas públicas de Sevilla y que lo único que necesitaba era “su piedra” (un promontorio en un agreste parque natural) para sentarse y leer sin distracciones.

Ahora que tanto se lee en las distintas pantallas y que tan poca atención se muestra en general por los verdaderos contenidos y tanta por los intrascendentes guiños constantes a la superficialidad absolutamente irrelevante y vacua, tenemos que analizar seriamente la capacidad de producir desarrollos tecnológicamente intachables pero humanamente demoledores. Divertirse es fundamental pero no debería convertirse en el único objetivo de toda acción formativa. Tomar conciencia es imprescindible y leer pausadamente y con deleite nos ayudará a diseñar un futuro verdaderamente sostenible y justo.

También se pueden “leer” las imágenes (¿cuántas veces habré hablado en toda mi etapa docente a mi alumnado de las lecturas denotativa y connotativa?) y de ahí obtendremos las mejores lecciones para tomar decisiones de manera libre y responsable.

La cartelería de eventos festivos ha sido siempre un soporte singular donde expresar la creatividad y en Jerez han existido desde tiempos remotos unos ejemplos de un nivel y prestigio reconocido y admirable.El próximo día 29, invitado por nuestros “vecinos” de página en este Suplemento, tendré ocasión de disertar sobre el cartel de Fiestas de Primavera de Teodoro Miciano en el programa ‘La Pieza del Mes’ en el Museo Arqueológico de nuestra ciudad. Leeremos sus claves y hablaremos de su espléndida concepción técnica y estética, obra de uno de los artistas de mayor valía de cuantos han producido fantásticas creaciones publicitarias de eventos festivos en nuestra tierra.

El reconocimiento necesario de artistas de primer orden ha de seguir consolidándose como un quehacer cotidiano que, además, sirva como invitación a la participación en las Fiestas de Primavera. Lo lúdico y lo cultural constituyen un tándem muy valioso que potencia el verdadero patrimonio educativo de nuestra comunidad.

Leer y entender las reglas de la comunicación suponen un recurso universal de estrategia didáctica.

Sigamos leyendo y creando, imaginando e investigando, lanzando hipótesis y grafismos, garabateando guarismos y diseñando caracteres tipográficos, dibujando sin cesar e iluminando la planificación de ilusiones venideras analizando críticamente los ejemplos históricos comparándolos con las nuevas soluciones plásticas.

No renunciemos nunca a la reivindicación de los medios escritos y de recreación formal.Entretener e instruir son las claves.