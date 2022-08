Fiestas de la Vendimia 2022: abierto el plazo del II Concurso de Microrrelatos del Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz

Las Fiestas de la Vendimia ofrecerán un año más una variada programación cultural, que sumará las iniciativas y propuestas del tejido social de la ciudad. Este es el caso del Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz, que convoca una nueva edición de su Concurso de Microrrelatos, más la II Exposición de Pintura Colectiva Sherry Terrier.

Desde la Delegación de Fiestas se invita a toda la ciudadanía amante de las letras o de la pintura a participar en estas propuestas, cuyo objetivo es difundir la raza y descubrir el talento artístico.

El delegado de Fiestas, Rubén Pérez, ha señalado que “queremos destacar el compromiso del Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz con las Fiestas de la Vendimia, y su voluntad de seguir trabajando de la mano con el Ayuntamiento para poner en valor señas de identidad de la ciudad, con muy buena respuesta por parte de la ciudadanía por cierto”.

Pérez ha recordado que “la raza del ratonero bodeguero está declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Jerez, así lo aprobamos en el pleno, y es un motivo de orgullo poder seguir trabajando y colaborando con actividades que vienen a incidir en el conocimiento de este animal y en que esta ciudad siga cuidándolo y reconociendo su valor”.

En el caso del II Certamen de Microrrelatos, podrán participar todas las personas físicas que lo deseen, sin restricción de residencia o nacionalidad. Los menores de 18 años deberán adjuntar una autorización por parte de sus tutores legales.

Cada participante podrá remitir un número ilimitado de microrrelatos al correo electrónico melchor.pbautista@gmail.com, antes de las 12 horas del 31 de agosto de 2022. En el asunto del correo deberá especificarse ‘II Concurso de Microrelatos CERBA’22’. Los textos deberán presentarse a concurso con título y firmados.

Los textos deberán estar escritos en lengua castellana, ser originales e inéditos y no haber recibido previamente ningún premio o accésit. La extensión de los microrrelatos no podrá superar las 150 palabras, más un título que no deberá exceder de las 10 palabras.

Los microrrelatos deberán estar construidos en torno a la temática de la vendimia e incluirá la figura del Ratonero Bodeguero Andaluz. El certamen estará dotado con tres premios, que recibirán cada uno de ellos un ejemplar del ‘Nuevo libro del Ratonero Bodeguero Andaluz’ y una inscripción gratuita en cualquier clase para la mográfica ‘22 del CERBA. El primer premio está dotado con trofeo, el segundo con una camiseta y el tercero con una escarapela.

En el caso de la II Exposición de Pintura Colectiva Sherry Terrier, el plazo de recepción de obras está abierto hasta el 31 de agosto. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al email secretario@ratonerobodeguero.org y al teléfono 610 91 00 75.