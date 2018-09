Las Fiestas no terminan de arraigar

Tras la conclusión de las Fiestas de la Vendimia y la clausura de la mayoría de lagares del Marco, los propietarios de los tabancos de la ciudad coinciden en sus balances: Los jerezanos demandan el mismo vino durante la vendimia que meses atrás. Es más, ahora, con el calor, la cerveza o el tinto de verano son dos oponentes claros del vino. La mayoría de jerezanos muestra sus preferencias por el sherry en otras épocas del año más frescas, donde la demanda se centra en el Oloroso, Cream o Pedro Ximénez. A pesar de ello, los hay quienes consumen vinos en cualquier mes, ya sea el más caluroso del año. Aquí, cuentan los propietarios de los tabancos, el Fino y el Amontillado son los más vendidos, "los que compiten con la cerveza".

La realidad que descubren estos hosteleros es que los jerezanos no demandan una mayor cantidad de vino durante estas fiestas populares. Unas fiestas que se completan con actividades diarias organizadas por el Ayuntamiento entorno al vino y que este año estuvo dedicada a la vecina localidad de Rota. "Una de dos, o ha habido pocas actividades en estas fiestas o se han dado a conocer poco", se pregunta Jaime Jiménez, gerente del tabanco Plateros, situado en Algarve. Este tabanco ha participado en la Ruta del Fino Perdido que se organizó en varios bares del centro, "pero más allá de eso no hemos conocido otras actividades". A pesar de ello, Jaime es algo optimista en este sentido. "Los fines de semana sí hemos notado un aumento de visitas de los jerezanos, sobre todo el sábado en el inicio de las Fiestas con la pisa de la uva". Eso sí, los extranjeros no faltan. "Septiembre es un mes muy bueno de turismo extranjero y estos sí vienen a probar los vinos. No sé si es que coincide que es un mes bueno de turismo con las Fiestas de la Vendimia, pero lo cierto es que este mes los visitantes foráneos consumen bastante vino".

La recogida de la uva, su llegada a los lagares y las actividades organizadas durante las fiestas para conmemorar el vino del Marco de Jerez no parecen aumentar las ganas de los ciudadanos por consumir los vinos de su tierra. "Las personas que son de aquí consumen el mismo vino en septiembre que en agosto. No porque estemos en las Fiestas de la Vendimia demandan más", dice Rosario Jiménez, una de las propietarias del tabanco Corredera 7. Rosario coincide con el resto de compañeros de profesión, "los extranjeros siguen viniendo, al igual que en agosto, a probar nuestros vinos. Aun así, lo que más vendemos es el Fino. El Oloroso y el Cream son vinos que prácticamente ni vendemos con el calor".

En uno de los tabancos insignia de la ciudad, las Banderillas, la historia se repite. Este tabanco, que perteneció al padre de Lola Flores y que ahora se encuentra regentado por Miguel Ambrosio y Luis Pino, tampoco percibe gran diferencia en la demanda de vino durante este mes con respecto a meses anteriores. De forma similar a los anteriores, Miguel explica que "el calor que está haciendo este mes provoca que a las personas de aquí les apetezca más una cerveza o un Fino fresquito". Esto no significa que la demanda de estos generosos esté aminorando en la ciudad, ni mucho menos. Es más, se encuentra de moda. A Miguel Ambrosio le sorprende la cantidad de jóvenes que están consumiendo nuestros vinos. "Cuando ves a una persona mayor no te sorprende, ya que antiguamente se bebía mucho vino, pero resulta que los más jóvenes también lo piden".

En el Pasaje, otro de los tabancos de referencia en la ciudad, es común ver a turistas extranjeros. Normal por otra parte, ya que "nuestra publicidad está enfocada al turismo internacional", aclara Ernesto Quirós, encargado del tabanco. Éste explica que "las vacaciones cada vez se apuran más y aún, con las buenas temperaturas, continúan viniendo turistas". Detrás de la barra de este tabanco, en una pequeña estantería, es posible ver la amplia gama de jereces en sus respectivos catavinos y ofreciendo al público un deleite para la vista con esos colores tan característicos. "Los visitantes extranjeros quieren probar todos ellos y te van pidiendo uno a uno, primero el dulce, luego un Fino...Eso sí, se está demandando mucho el Palo Cortado, un vino que se ha puesto de moda", indica Quirós. "Los de aquí siguen viniendo, eso sí, por las tardes y noches sobre todo. Por la mañana hay más gente trabajando". Quirós tampoco cree que las Fiestas de la Vendimia hayan aumentado las ventas de vino en su tabanco. "Continuamos con la misma demanda de vino que meses atrás del verano".

En definitiva, con el calor los jerezanos prefieren el Fino y la Cerveza. Las actividades de la Fiesta de la Vendimia, más allá de potenciar el conocimiento sobre el vino, no produce una mayor demanda del jerez en los tabancos.