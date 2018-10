Denuncian en Fiscalía la "ocultación" de papeles en el caso Huertos de ocio

El ex gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Cruz, ha denunciado ante la Fiscalía que no haya sido hasta ahora cuando hayan aparecido unos documentos claves para el caso Huertos de Ocio. Como es conocido, la Audiencia Provincial le condenó a él y al ex alcalde Pedro Pacheco a un año y nueve meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de estafa por esta operación urbanística.

Los hechos se remontan a 2003 cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo —ahora es Delegación de Urbanismo— decidió desalojar unos huertos en San José Obrero que había entregado en concesión a una serie de familias una década antes. Para ello, acordó con una promotora local, Xera Promociones, la permuta de estos suelos urbanizables por el edificio de oficinas de las antiguas bodegas de Palomino & Vergara, en la calle Jesús de la Flagelación. Debido a la diferencia de valor entre ambos inmuebles, se estableció en el acuerdo que la empresa promotora debía abonar una compensación económica de unos 129.000 euros aproximadamente.

La importancia de los documentos que ahora han trascendido estriba en que el tribunal sustentó su fallo en que no había quedado demostrado que se hubiera producido este pago, una afirmación que, según las defensas, quedaría anulada por estas cartas de pago.

Hace unas semanas se hicieron públicos unos talones de cargo que corroboran que la empresa Xera Promociones abonó al Ayuntamiento la compensación de poco más de 129.000 euros por la diferencia de valor entre ambos inmuebles. Estos documentos son dos cartas de pago realizados el 20 de mayo de 2003, uno de 129.026 ,47 euros en concepto de la permuta y otro de 97.604 por el IVA de la operación.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, se recuerda que en 2007 el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez pidió al Ayuntamiento "copia completa del expediente de permuta", atendiendo a la petición unas semanas más tarde. Sin embargo, tras conocerse la sentencia, se comprobó que en el sumario no estaban los justificantes de pago.

Por ello, se apunta en el escrito la posibilidad de que esta ausencia no fuera voluntaria. Así, se señala que "no cabe descartar la ocultación de la misma a los tribunales de justicia, a los que, supuestamente, se había remitido el expediente completo". Incluso habla de que esto pudiera estar motivado "por espurios intereses que persiguiesen el desprestigio y eliminación de la vida pública de un personaje político", haciendo a referencia a Pedro Pacheco.

De este modo se señala que "resulta extremadamente sospechoso que nadie advirtiera de que un elemento esencial del expediente que se había requerido judicialmente como eran las cartas de pago no había sido remitido con el mismo" en un caso, además, donde tuvieron que declarar ex alcaldesas y técnicos municipales de alto rango.

Tras esto, solicita que investigue los hechos por si fueran constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos en concurso con otro de denegación de auxilio a la administración de justicia.

Días después de conocerse la existencia de estos documentos, este medio publicó que las cartas de pago de esta permuta se encuentran almacenadas en una nave del Parque Empresarial propiedad de una empresa especializada en la custodia de archivos —la firma es Tratamiento de Archivos SL—. En ella, se encuentra buena parte de los documentos de la entonces Gerencia que ya no requieren que estén a mano en la Delegación de Urbanismo.

Técnicos municipales consultados por este este periódico señalaron hace unas semanas que, cuando el Juzgado llevó a cabo las diligencias sobre este caso, solicitó al Ayuntamiento que se le remitiera el expediente de la permuta. Así, se le envió el expediente administrativo, tal y como se ha realizado en otras causas judiciales. En cambio, en él no se encontraban los talones de cargo ya que estos se guardan en un expediente aparte en otra área municipal, concretamente en la Delegación de Economía. Además, incidían en que ninguna de las partes reclamó el expediente a la tesorería municipal.