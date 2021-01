La Flampa lamenta que la Junta “no sea capaz de prever nada”

Desde la Flampa Jerez han querido denunciar a través de un comunicado “la falta de soluciones que da la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ante el comienzo tan complicado de este segundo trimestre”.

La Federación Local de Ampas de Jerez ha mostrado su preocupación por la alta tasa de contagios, “una tercera ola que está siendo muy acusada en algunas zonas de nuestro municipio”.

“Sabíamos que esta situación llegaría-destacan desde este colectivo- y seguimos sufriendo las mismas carencias, alumnado, docentes y no docentes se exponen diariamente al virus y son pocas las soluciones ofrecidas por parte de la Consejería (bajada de ratio, aumento de recursos, pruebas diagnósticas, brecha digital…)”.

Otra de sus preocupaciones se centra en el “descenso acusado de las temperaturas. Estamos sufriendo una climatología inusual en nuestra ciudad…las ventanas de las aulas tienen que estar abiertas para facilitar la ventilación natural y cruzada”.

Por esta razón, “se está haciendo insoportable este primer día de clases, el alumnado acude a ellas con ropa de abrigo (gorros, guantes, mantas..) y el profesorado aguanta estoicamente. Muchos centros escolares son muy antiguos y el frío entra sí o sí (ventanas mal selladas, techos altos, grietas…)”.

Desde la Flampa consideran que esta situación “lo que hará es incrementar otras patologías además del Covid”.

Verónica Guerrero, presidenta de la Flampa, asegura que “las familias sólo pedimos que la Junta de Andalucía sea capaz en algún momento de prever situaciones tan adversas como las que actualmente estamos viviendo. ¿Será capaz de anticiparse al calor? Esa es nuestra duda”.

Asimismo, solicita “una mayor inversión y creemos que ahora sería el momento de empezar; solicitamos que doten a los centros de detectores de CO2 y de aparatos de ventilación forzada para garantizar aire de calidad”.

“Muchas AMPAS con sus fondos ayudan a paliar estas deficiencias pero otras no pueden hacerlo…no estaríamos tratando a todo el alumnado por igual, es la Consejería la que tiene que hacerse cargo de la salud de nuestros hijos/as, no es un lujo, se trata de salud”, continúa.

La Flampa ha pedido además que “se cumpla la Ley de Bioclimatización para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos, queremos que se acometan las acciones oportunas para garantizar un ambiente saludable”.

Finalmente, el comunicado considera que “desde Flampa Jerez siempre se ha defendido la presencialidad en las aulas pero a costa de qué, ¿de la salud de toda la Comunidad Educativa? Tenemos una capacidad de aguante que no conoce límites pero no por ello dejamos de reivindicar lo que nos parece justo. Por una Escuela Pública de calidad, segura y dotada de recursos”, concluye la nota.