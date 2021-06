Las Flores: “Es un ataque directo hacia el espíritu democrático”

Hace unos días la alcaldesa, Mamen Sánchez, junto al concejal de Urbanismo, José Antonio Díaz, acudió a la barriada de Las Flores con motivo del inicio de la primera fase de las obras de terminación de la urbanización de la UE.4S2 San Jerónimo Las Flores. Sánchez declaró que estas obras “han sido muy reclamadas por los vecinos desde hace muchos años y ahora asistimos con satisfacción a su inicio”. Sin embargo, no todos los vecinos opinan igual que la regidora.

La asociación vecinal Punta del Norte lamenta “la falta de respeto” del acto, “ mintiendo a diestra y siniestra su delegado”. “No son inversiones con dinero de las arcas municipales, sino que las arcas municipales llevan muchos años con las aportaciones realizadas por los vecinos de Las Flores, concretamente desde el 2008”, responde el colectivo.

“Las obras llevan paralizadas desde el 2009, cuando gobernaba la socialista Pilar Sánchez, que con sus promesas políticas con intereses partidistas de llevar a la Alcaldía paralizó todo acuerdo entre vecinos y el señor Pacheco”, recuerdan desde la asociación.

El colectivo vecinal añade que “las obras que se diseñaron en 2008 y comenzaron en 2009 tuvieron un carácter meramente recaudatorio, invirtiendo en los grandes terrenos para recaudar el Ayuntamiento las pertinentes licencias de obra. Al explotar la bolsa inmobiliaria y con ello la crisis de la construcción, abandonaron las obras, sin escrúpulos, y dejando sin el acceso a la calle Golondrina, donde está ubicado un núcleo poblacional importante”.

“Con la llegada de María José García-Pelayo, Antonio Saldaña, buen conocedor de la situación, puso en marcha la subsanación de este acceso. Con ello, los vecinos depositaron su confianza y el dinero que tenían que seguir abonando se entregó, incluso con intereses importantes, algo que jamás se entendió. Ya terminado el proyecto y prácticamente finalizada la licitación en 2012, volvimos a tener otro revés: nos embargaron el dinero depositado en Emusujesa por las gestiones de Pilar Sánchez, al recibir esta empresa 5 millones de euros para urbanizar un polígono industrial”, hace memoria la asociación. “Embargaron esta empresa y con ella, el dinero de los vecinos. Otra vez sufriendo las consecuencias de las malas gestiones de Pilar Sánchez”, añade Punta del Norte.

La asociación vecinal denuncia que el gobierno de Mamen Sánchez “nos ha ignorado totalmente”. En el acto de hace unos días, la entidad denuncia que no fue invitada, “y no nos llaman porque son incapaces de centrarse en el tema, sin mentir y lograr un rédito político a costa del desconocimiento de un proceso tan complicado, porque ellos mismos lo han hecho complicado”.

“Vuelven a proyectar el poco dinero que queda en actuaciones meramente recaudatorias y no terminan de urbanizar lo que verdaderamente supone calidad de vida para los vecinos. El verdadero objetivo de estas obras es poner en valor parcelas para nuevas viviendas. Por esa simple razón no nos llaman para consensuar las obras, pues Punta del Norte tiene otra directriz que no tiene nada que ver con la de la señora Mamen Sánchez”, advierte el colectivo vecinal.

“No por decir una mentira mil veces se va a convertir en verdad. No lo voy a permitir como presidenta de Punta de Norte”, advierte la presidenta de la asociación, Charo López.