El Foro España-EEUU abre hoy en Jerez dos intensas jornadas de debate

El Foro España–Estados Unidos reúne entre hoy y mañana en Jerez a destacadas personalidades, empresarios, expertos y académicos para abordar la situación en África y el Mediterráneo, así como el impacto tecnológico en el empleo y las ciudades.

El encuentro bilateral, que alcanza su vigésimo tercera edición, llega por primera vez a Jerez en la que será la cuarta ocasión que se celebra en Andalucía, donde Sevilla (que acogió el primer foro en 1995, para repetir en 2005) y Málaga (2015) han sido también sedes de esta cita de carácter empresarial, pero en la que también tienen cabida asuntos de alcance social y cultural.

Según el secretario general de la Fundación Consejo España– EE.UU., el embajador Manuel Mª Lejarreta, “la elección de Jerez no es casual. La ciudad refleja esa rica esencia andaluza por la que nuestros amigos estadounidenses sienten una especial atracción”.

Lejarreta incide en que el Foro España–Estados Unidos se concibe desde sus orígenes como “un instrumento de colaboración público-privada en todos los niveles a ambos lados del Atlántico. Su objetivo último es abonar el terreno para que nuestras relaciones se consoliden en todos los ámbitos, especialmente en el económico y empresarial, pero también en el político, cultural, educativo y científico”.

“Los Foros no tienen un producto final concreto, sino que buscan afianzar un tejido de relaciones y contactos que resulta beneficioso para ambos países y que refuerza un mayor conocimiento mutuo entre las sociedades civiles”, añade.

La XXIII edición del Foro España–Estados Unidos será copresidida por José Manuel Entrecanales, presidente de la Fundación Consejo España-EE.UU., y Tim Kaine, presidente honorario del United States–Spain Council, candidato a la vicepresidencia del país norteamericano en 2016 y uno de los políticos demócratas más influyentes en el panorama de Washington, que acaba de ser reelegido senador por Virginia en las elecciones de mitad de mandato celebradas días atrás.

Entrecanales y Kaine intervendrán junto al embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, y su homólogo en España Duke Buchan III en la sesión inaugural, en la que participará como ponente la Alta Comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, Cristina Gallach.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, presidirá la cena de inauguración, a la que asistirán autoridades civiles y militares, incluyendo el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; el secretario general de política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez; y al Almirante de la Flota, Manuel Garat.

Durante las dos jornadas de trabajo y encuentros que tendrán como sede principal las bodegas González Byass, más de 130 participantes y 16 ponentes expertos en diversas áreas debatirán, en primer lugar, los retos y oportunidades de cooperación en África y el Mediterráneo. Bernardino León, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores y ex representante especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo, y Kathleen Knewland, cofundadora del think tank The Migration Policy Institute, participarán en la sesión.

La segunda sesión girará en torno al concepto de Smart City, una referencia en el futuro de las ciudades, que contará como ponentes, entre otros, con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y Michael Lake, presidente y CEO de Leading Cities.

El Foro también aborda cuestiones sociales que afectan directamente a los ciudadanos, caso del futuro del trabajo, la educación y la formación en la era de la inteligencia artificial, sesión en la que intervendrán representantes del mundo empresarial y académico, como Juan Urdiales, CEO de Job & Talent; la doctora Joan Ferrini-Mundy, presidenta de la Universidad de Maine; o Manuel Muñiz, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de IE Business School.