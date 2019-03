El hotel Soho Jerez (antiguo Los Jándalos) ha acogido en la tarde de este viernes un acto de la asociación ultraconservadora Hazte Oír en el que participó el parlamentario andaluz de Vox Francisco Serrano. La charla está encuadrada dentro de una campaña contra lo que denominan "feminismo radical".

Durante el acto, un grupo de jóvenes, la mayoría vinculados a movimientos estudiantiles y feministas de la ciudad, protestaron por la celebración del acto gritando consignas y portando pancartas contra esta entidad. La Policía Nacional, desde horas antes, había montado un dispositivo de seguridad en torno al establecimiento hotelero ubicado en la calle Nuño de Cañas.

Momentos antes de intervenir, el ex juez Serrano señaló en declaraciones a este periódico: "Me invitan para hablar sobre cuestiones que afectan a los derechos y libertades de hombres y mujeres y hemos de poderlo hacer en libertad y no con la tiranía de lo políticamente correcto y del fascismo que está en la calle con aquellos que no quieren que podamos hablar". "El hecho de que haya gente en la puerta diciéndonos fascistas sí es fruto de la intolerancia", aseveró.

La asociación, que precisamente ha dejado de tener la calificación de utilidad pública, encuadró este acto dentro de su campaña denominada 'Stop feminazi'. Además del ex juez, participaron la abogada jerezana Antonia Alba —que recibió el premio Filoxera por parte del Ayuntamiento el año pasado por sus afirmaciones en contra del movimiento feminista—, la especialista en psicología legal y forense y representante de Hazte Oír en Jaén, Amelia Bueno, y Miriam Gómez de Agüero, de la asociación Women of the world, también de ideología conservadora.

Mientras en la calle un grupo de jóvenes se concentró con pancartas con lemas como "Jerez, tumba del fascismo" y "la violencia sí tiene género" así como al grito de "fuera fascistas".