Fundación ONCE colabora una vez más con las necesidades de Upacesur

Los usuarios de los servicios asistenciales de Upacesur en Jerez están disfrutando ya de la reforma llevada a cabo tanto en la unidad de día para personas con discapacidad gravemente afectadas, como en la unidad de día ocupacional sitas en la zona sur de la ciudad. Esto ha sido posible gracias a la cuantía económica aportada tanto por Fundación ONCE como por la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF que gestiona la Junta de Andalucía.

Entre las mejoras que se han llevado a cabo, destacan especialmente, "tanto la sustitución de los antiguos suelos de pvc de ambas unidades de día, que sufrían un deterioro extremo después de casi tres décadas de funcionamiento de los centros asistenciales; como el adecentamiento y puesta al día de las puertas de acceso a varios de sus módulos".

La intervención llevada a cabo en más de 700 metros cuadrados tiene mucho que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 de la agenda 2030 de la ONU y con el artículo 3 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que promulgan que el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad favorecen el acceso asequible y equitativo de las personas a cualquier infraestructura o instalación.

En este sentido, gracias a los nuevos materiales empleados en la superficie reacondicionada, se ha logrado mejorar considerablemente los niveles de seguridad de los usuarios con pluridiscapacidad que están por las instalaciones con ayudas técnicas del tipo silla de ruedas, bastones, etc.

Cabe recordar que la misión de Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad es promover su plena inclusión social, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Su principal fuente de financiación para cada ejercicio proviene del 3% de los ingresos brutos obtenidos con la comercialización de los juegos de azar de la ONCE. Esta cifra supone un euro de cada tres de los que la ONCE dedica a servicios sociales.