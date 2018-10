Galván anticipa que la cuenta de 2017 "será mucho mejor"

Intenso pero breve. Así fue el pleno extraordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento para aprobar la cuenta general de 2016. El documento contó con el voto favorable de PSOE, Ganemos e IU, y con la abstención de PP y Ciudadanos. En la sesión, que apenas llegó a 30 minutos, el delegado de Economía, Santiago Galván, destacó que es "la cuarta cuenta general que el PSOE aprueba en este legislatura, además de haber sacado adelante cuatro presupuestos municipales". Frente a la gestión socialista lamentó que los responsables del PP cuando gobernaron no fueron capaces "ni de aprobar la cuenta general de 2013, fuimos nosotros quienes la aprobamos".

Galván calificó el dato de 2016 de "histórico" e hizo hincapié en el resultado presupuestario ajustado de 84,5 millones. También "histórico e importante es el cumplimiento, por primera vez en este Ayuntamiento, de la estabilidad presupuestaria, ese superávit de más de 36 millones de euros en la cuenta de 2016. En 2015 el déficit fue de 41 millones". La rebaja del déficit y la mejora del remanente de tesorería fueron otras de las cifras destacadas por el edil de Economía. "La situación del Ayuntamiento sigue siendo negativa, estamos en un negativo de 104 millones, pero en 2015 el negativo ascendía a 153 millones, con lo cual la mejoría de un 32% es bastante notable".

Ruiz-Berdejo reclama al Ministerio "medidas excepcionales" para el Ayuntamiento

Desde Ganemos, Maribel Ripalda, reconoció durante la sesión extraordinaria que es cierto que "se cumple la estabilidad y la regla del gasto, los datos son buenos", pero lamentó el crecimiento de la deuda viva "por la continua adhesión a fondos de ordenación".

Por su parte, el edil del PP Jaime Espinar criticó que el PSOE esté "metido en una campaña de autobombo". "O bien nos quieren dar coba a todos los jerezanos o bien viven en una dimensión paralela, en una ciudad muy diferente a la que vivimos el resto de los jerezanos". El concejal popular cuestionó que si "si tan boyante era la situación económica en 2016 y se normalizaron las cuentas, no entendemos que a fecha de hoy, en 2018, sigamos sometidos a un plan de ajuste".

También desde IU, Raúl Ruiz-Berdejo, se refirió al crecimiento de la deuda vida asegurando que "crece y va a seguir creciendo mientras este Ayuntamiento insista en acogerse a los fondos de ordenación. También porque son pocas las salidas que tiene en la situación actual". Por eso, desde IU "venimos reclamando desde hace mucho tiempo que es obligación de este gobierno sentarse con el Ministerio y exigir medidas excepcionales para un Ayuntamiento que está en una situación excepcional. Jerez lo merece. Mientras no sea así seguiremos saliendo del paso con los fondos de ordenación pero la deuda descomunal va a seguir incrementándose".

Tras las intervenciones de la oposición, Santiago Galván anticipó a la oposición que "la cuenta de 2017 va a a ser mucho mejor, con mejores datos porque ya van a ser dos años y medio de gestión del gobierno socialista. En esta cuenta general de 2016 estamos hablando de un año y medio de gestión del gobierno socialista. En la cuenta general de 2016 se han integrado las pérdidas de las empresas, que no se tuvieron en cuenta en los años anteriores, cuando tenían que haberse integrado en los años correspondiente, como los 20 millones de Jecomusa. Siempre le he pedido al grupo popular que me busque un proveedor que esté peor que antes, y no lo van a encontrar".

Además, en respuesta a Espinar, el edil de Economía recalcó que "el problema económico del Ayuntamiento no se va a resolver en un año, ni en dos ni en tres. Vamos a necesitar muchos años, por culpa del señor de los electrodomésticos de segunda mano. Fueron unos incompetentes incapaces de sacar adelante presupuestos a pesar de tener mayoría absoluta. Ellos pedían planes de pago para proveedores, nosotros sólo hemos pedido planes de pago para sentencias que corresponden a su legislatura. Les digo que se preparen, porque la cuenta general de 2017 va a ser espectacular".