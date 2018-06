Galván: "El presupuesto 2018 queda idéntico tras el informe de Hacienda"

El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, calificó ayer de "éxito absoluto y rotundo" la gestión del gobierno municipal en la elaboración del presupuesto de 2018 "porque llegará a pleno intacto y de manera idéntica que cuando se aprobó el pasado mes de marzo, con los votos de PSOE, Ganemos e IU. Tan solo vamos a reducir 294.000 euros en gastos de Capítulo I". Lo anunció ayer tras recibir el informe de Hacienda y "una vez que tenemos el gobierno los trabajos y líneas que vamos a seguir". No obstante, no aclaró cuándo será aprobado: "Tenemos previsto llevarlo al pleno próximo, si es posible mañana y si no, convocaremos uno urgente acto seguido".

Santiago Galván destacó ayer "la fluidez en la negociación con el Ministerio de Hacienda en el último mes, tras meses de secuestro" y señaló que "el informe de Hacienda pide al gobierno municipal algunas medidas, tanto en los ingresos, como en los gastos, que el gobierno alegará en un expediente de 20 documentos de alegaciones que permitirán la aprobación del presupuesto de 2018 con él todas las inversiones previstas y la mejora de la prestación de los servicios públicos".

"Tan solo vamos a reducir 294.000 euros en gastos de Capítulo I", destaca

Santiago Galván señaló también que "Hacienda pone el foco en los ingresos por Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); por ejemplo, en los ingresos del IAE, el gobierno municipal ha demostrado que los ingresos ya están por encima de previsto si tiene en cuenta que a este altura de año ha habido un crecimiento de los derechos previstos". Además, "estos ingresos se ven favorecidos por encima de lo previsto por la puesta en marcha de las labores de inspección. Hemos podido demostrar que no es necesario el recorte sino que estamos por encima de las previsiones. Estamos cumpliendo con los ingresos en el IAE. Una de las medidas del Plan de Ajuste eran las inspecciones del IAE".

Asimismo el responsable de Economía indicó ayer en su comparecencia que "una obligación en materia de ingresos que pide Hacienda es que se declaren no disponibles 792.000 euros hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un dinero que corresponde a la subida salarial del 1%. Una vez que se apruebe el PGE de 2018 estos ingresos se declararán disponibles y se pagará el aumento salarial a los empleados municipales".

Hacienda "también nos obliga a una revisión del Plan de Ajuste, que ya hemos hecho afortunadamente, porque con la medida del IAE cubrimos el déficit que suponían las nuevas contrataciones. El gobierno no adopta medidas traumáticas, ni nuevas medidas en el plan de ajuste porque ha habido una sobre-ejecución del mismo. Podemos demostrar que estamos ingresando más con las inspecciones contempladas en el plan de ajuste", comentó. En este sentido, explicó que el gobierno municipal alegará que los ingresos del IAE le permitirán mantener las nuevas contrataciones, por ejemplo en Bienestar Social, porque con las inspecciones del IAE cubren el incremento del capítulo I de contrataciones.

Asimismo, Hacienda en su informe obliga a una reducción en materia de gastos de funcionamiento (decretos 8/2013 y 17/2014) del 5%. "Hemos consensuado un cifra de recorte entre el 3,8 y el 5%. Además, hemos logrado convencerle de que, transcurrido el primer semestre, podamos hacer el recorte de gastos entre este año y el año que viene. Por lo tanto no solo hemos logrado que se nos recorte en un 3,8% sino que además sea entre lo que queda de este año y el año que viene, un mayor margen", enfatizó.

El responsable de Economía añadió que "el RDL 17/2014 permite un incremento en el tercer año de los gastos en funcionamiento en función de la tasa de aumento de gasto efectivo de la regla de gasto y que se fijó en un 2,7%. Por lo tanto al 3,8% le recortamos el 2,7% lo que nos da 1.854.000 euros, que es lo que debemos reducir en Capítulo I y II de gastos entre lo que queda de este año y 2019".

"Este año el recorte será de 294.000 euros que se devengará del sobrante del concurso de méritos. En 2019 ya tendremos la liquidación y es posible que sobre crédito de partidas sin ejecutar, y además, es previsible que la tasa citada aumente y el recorte aún sea menor a los 1,5 millones de euros de recorte de gastos de funcionamiento que se dejan para 2019", aseguró el edil.

Tras felicitar a Ganemos e IU por su apoyo al presupuesto de 2018, Galván concluyó que "las negociaciones han sido exitosas tanto a nivel de plantilla como de servicios públicos porque además es un recorte de una partida, de 294.000 euros, que ya se ha ejecutado y que no se va a utilizar".