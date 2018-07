Galván: "No sólo tenemos estabilidad presupuestaria, sino también superávit"

El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), un órgano creado en España en 2013 para controlar las finanzas, alertaba este lunes de que el Ayuntamiento de Jerez se encuentra en una "situación crítica de sostenibilidad". A pesar de este aviso, el teniente de alcaldesa Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, afirmó ayer que el último informe de Airef "confirma que el gobierno municipal está logrando la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Jerez como se demuestra en las liquidaciones positivas de los años 2015, 2016 y 2017". El responsable de Economía destacó igualmente que "en 2018 también se va lograr un superávit presupuestario, una línea de gestión económica que de seguir así va permitir la mejora a largo plazo de la situación económica del Ayuntamiento".

Así las cosas, "el Gobierno municipal ha logrado la normalización económica financiera -aseguró Santiago Galván- porque el último informe de la Airef habla de una situación de estabilidad de las finanzas del Ayuntamiento". Asimismo, añadió que "la Airef hace referencia a la mejora que ha tenido el Ayuntamiento de Jerez en los últimos años; viene bien recordar que ello es debido a que en las liquidaciones presupuestarias de los años 2015, 2016 y 2017 por fin ha habido superávit presupuestario. Es decir estamos pudiendo normalizar la situación económico financiera no sólo con ese superávit de las liquidaciones sino también porque hemos sido capaces de aprobar cuatro presupuestos municipales (2015-18) gracias al trabajo conjunto en este Ayuntamiento con los grupos responsables de la oposición", subrayó.

"La Airef ya hizo unas previsiones en 2017 que no fueron correctas", recuerda

Santiago Galván recalcó también que "la aprobación de estos presupuestos nos evita problemas tan cotidianos como las facturas en el cajón que nos encontramos cuando entramos al gobierno municipal". De hecho, hizo hincapié en que la gestión del ejecutivo socialista "está permitiendo que la situación económica del Ayuntamiento mejore incluso por encima de las previsiones de la Airef". "La Airef ya hizo unas previsiones en 2017 que no fueron correctas", recordó, detallando que "la agencia predijo que se no se iba cumplir con la estabilidad presupuestaria y al final sólo no hemos cumplido sino que hemos dado superávit".

El responsable municipal de Economía adelanta que "también este año vamos a estar en disposición de cumplir con la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Tendremos un 2018 nuevamente con superávit presupuestario que es la línea que tiene que marcar la mejora a largo plazo debido a la situación económica en la que nos encontramos las finanzas del Ayuntamiento".

Para lograr esta "mejora", explicó que el gobierno municipal ha actuado desde la "colaboración y la transparencia" con el Ministerio de Hacienda. "Nosotros sí estamos de acuerdo con la creación de una comisión de expertos como insta la Airef al Ministerio de Hacienda, de hecho desde el principio hemos ido de la mano del Ministerio y hemos sido absolutamente transparentes con ellos sobre la situación financiera porque es la mejor manera de colaborar con el Ministerio de Hacienda", afirmó Santiago Galván.

"Otro de los detalles del informe del Airef es el análisis del sistema de único de financiación que estableció el PP para los ayuntamientos. Un modelo de financiación que ha situado a las hacienda locales en la asfixia económica; lo que sí vienen a demostrar las conclusiones del informe del Airef es el fracaso del Fondo de Ordenación y el sistema tan endemoniado en el que nos metió el señor Rajoy y el PP", señaló. Además, aseguró que es "un sistema que nos va a tener endeudados hasta la década del 2030 en adelante; por lo tanto es una situación de asfixia en la que esperamos ir de la mano con el Ministerio de Hacienda, más ahora con el nuevo Gobierno de la nación, para buscar soluciones que puedan paliar la situación, unas soluciones que sean menos lesivas para la ciudad de Jerez y así lograr la recuperación económica que tanto deseamos todos y todas".