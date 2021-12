Ganemos pide al Ayuntamiento que "se moje y exija la moratoria a las plantas de energías renovables"

El pasado mes el pleno municipal apostaba decididamente por un nuevo modelo energético, respaldando la regulación del autoconsumo y las comunidades energéticas. Uno de los puntos de la proposición aprobada en el Consistorio instaba a la Junta a impulsar una iniciativa legislativa que recoja una moratoria a la implantación de grandes plantas fotovoltaicas en áreas sensibles, y que permita acabar con la falta de planificación que ahora mismo invade el sector, así como el fraccionamiento de proyectos para evitar los controles medioambientales.

"Y es que ya son un millar de proyectos de megaplantas de energías renovables los que amenazan nuestra comunidad autónoma, que convierten los territorios de nuestros pueblos en zonas de sacrificio, con prácticas fraudulentas en muchos casos, como la fragmentación de proyectos, o recurriendo a una ley de expropiación", apuntan desde Ganemos.

“Somos conscientes de la gravedad del momento actual respecto a la emergencia climática, pero oímos igualmente con toda nuestra atención a la comunidad científica que nos informa que no es posible sustituir los combustibles fósiles por energías renovables si sólo se basan en un cambio tecnológico. De esta manera no podremos alcanzar los objetivos de descarbonización: el negacionismo no nos ‘traerá’ la salida”, explican desde Ganemos Jerez.

Muchas de estas megaplantas de energía renovable impactan en áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y que son hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios andaluces. Estos megaproyectos, en su mayoría, afectan a zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.

“Casos como los de la zona de Macharnudo y Añina son paradigmáticos. Y no estaría sucediendo hoy día si Junta y Ayuntamiento hicieran caso a las voces que demandamos un Plan sobre las Energías Renovables y una normativa a todos los niveles, tanto a nivel municipal como autonómico”, declara Fernando Ojedo, integrante de Ganemos Jerez, subrayando que “también en el seno del Consejo Regulador del Vino, cuya influencia y conocimiento es evidente, hay voces que han solicitado medidas para la defensa del patrimonio vitícola común. Urge contar con un Plan Municipal, que el gobierno municipal se moje y exija la moratoria. Además, sería de interés para Jerez aunar esfuerzos y contar con un pacto local por el desarrollo armonizado de las energía renovables, en línea con lo que propugna aliente”.

Han sido más de 180 entidades y plataformas las que se han unido desde comienzos de año, a nivel estatal, en la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), para proponer una transición energética justa, con el respaldo de más de 250 científicos/as, un documento de 13 medidas para garantizar la conservación de la biodiversidad, el paisaje y el desarrollo de un modelo energético distribuido y justo.

Esta alianza está impulsando una Iniciativa Legislativa Municipal Andaluza para la moratoria temporal inmediata a las instalaciones de nuevas plantas de energías renovables de grandes dimensiones.

Ganemos Jerez buscará el apoyo institucional a esta moratoria por parte del pleno municipal, para que lo suscriba y respalde, y por ende, pueda presentar su apoyo ante el Parlamento de Andalucía. “El objetivo es apoyar e impulsar un necesario Plan de Transición Energética en Andalucía, pero la iniciativa va mucho más allá, hay que asegurar también la participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, tal y como exige la normativa comunitaria”, concluyen desde la formación municipalista.