Ganemos Jerez censura la decisión de la Consejería de Educación de prohibir las asambleas

Ganemos Jerez denuncia que Isabel Paredes, delegada de Educación de Cádiz, "envió instrucciones la semana pasada, en la que obligaba a los centros educativos a solicitar autorización ante cualquier visita a los mismos. La intención es clara; que no se celebre nada en los centros educativos públicos".

"Esta obligación es una clara limitación de la autonomía de los centros educativos públicos, y la decisión de prohibir esta actividad tiene una clara intencionalidad política para dificultar cualquier tipo de movimiento crítico con la gestión de la Junta de Andalucía", critica la formación.

Ganemos Jerez subraya que "es natural, democráticamente sano, y hasta ahora habitual, que la comunidad educativa, sindicatos, trabajadores, AMPAS, estudiantes, etc. usen las instalaciones para reunirse con distintos fines, en este caso uno tan loable como la reducción de ratios. Que esta sea la primera prohibición tras la circular de la semana pasada confirma que la intención de la consejería es hacer un uso partidista e interesado de estas autorizaciones para dificultar la autoorganización y coartar la autonomía de la comunidad educativa".

Entienden que los centros educativos "tienen que ser un espacio de convivencia de toda la comunidad educativa. La gestión de estos espacios para actividades extraescolares, ciudadanas, profesionales o con fines sociales no se debe supeditar a una supervisión política; es más, es la dirección de los centros es la que deben tomar este tipo de decisiones dentro del marco legal y en cooperación con la comunidad educativa".

En palabras de José Mejías, integrante de Ganemos Jerez, "a la Consejería de Educación no le gusta que los centros educativos estén abiertos a todo tipo de actividades, pero si le gusta llevarse a la candidata del PP de Jerez y técnicos de la Junta a los actos institucionales, donde no pinta nada y no tiene legitimidad para estar".

"A la señora Parades le molestan los actos que organiza la comunidad educativa en los centros, pero no duda en utilizar de forma partidista, a favor de sus candidatos municipales, las actividades institucionales de la Junta de Andalucía, como ocurrió recientemente en la presentación de un programa de actuación con cargo a los fondos europeos. Esa doble vara es inadmisible”, concluyen desde la formación municipalista.