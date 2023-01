Ganemos Jerez exige la apertura de un expediente disciplinario al policía agresor

El pasado mes de diciembre un vídeo en el que un policía local de Jerez agredía con una porra extensible a un ciudadano en la avenida de México. De inmediato, Ganemos Jerez, mediante un escrito presentado por Kika González a la delegación de Seguridad, solicitó información sobre los hechos, sobre los métodos utilizados y sobre las medidas tomadas para depurar las responsabilidades oportunas.

Ganemos, que aún no ha recibido ninguna respuesta por escrito del delegado de seguridad, Rubén Pérez, entiende que estos hechos "son injustificables y provocan un daño irreparable a la imagen de la Policía Local, menoscabando la confianza de la ciudadanía en ella y en nuestro Ayuntamiento". Entienden que "las imágenes son clarísimas, independientemente de que el ciudadano agredido hubiera o no cometido alguna infracción".

Según la formación municipalista el gobierno municipal ha abierto un expediente informativo al respecto. "Pero no se trata tan sólo de saber qué ha sucedido o de cómo se ha llegado a esa situación (al hecho de disponer de una porra extensible para su uso), se trata también de abrir un expediente disciplinario al agente en cuestión para que se le sancione con ajuste a lo que marca la ley". Critican que a día de hoy, no se conozcan las medidas disciplinarias puestas en marcha la Policía Local o el gobierno. "Eso es todo lo contrario a actuar con transparencia. Ni siquiera sabemos si el expediente informativo se ha abierto desde el origen de los hechos o solo desde el escándalo de la difusión del vídeo, unas semanas después.

“El gobierno no ha hecho público nada, salvo que se le ha abierto un expediente informativo, acción que no arregla gran cosa. Creemos que el gobierno debe actuar con transparencia, ejemplaridad y justicia. No puede ser que un agente de la Policía que agrede así a sus vecinas y vecinos no sea apartado del cuerpo o, al menos se le abra un expediente disciplinario”, esgrimen desde Ganemos Jerez, y añaden: “no se puede enterrar este caso como si no hubiera sucedido nada; eso supondría dar alas al abuso policial”.