Ganemos reclama una solución al mal estado del polígono El Portal

Ganemos Jerez ha reclamado a la Zona Franca y al Ayuntamiento que adecente las instalaciones e infraestructuras del polígono industrial El Portal. Según la agrupación de electores, "la zona sigue deteriorándose con el paso del tiempo y las administraciones no son capaces de dar una respuesta satisfactoria a los empresarios y trabajadores del polígono, que demandan obras para mejorar los accesos y una mayor limpieza y seguridad".

A juicio de Ganemos, "pasan los años y la situación del polígono industrial El Portal va a peor. Solo hay que darse un paseo por la zona para comprobarlo: Accesos deficientes, basura desparramada por sus calles, boquetes en el arcén y las aceras… no hay persona que trabaje en sus naves que no comente el franco deterioro del polígono y reclame mejoras".

Desde la formación recuerdan que "el conflicto del pasado año entre el Ayuntamiento de Jerez y la Zona Franca, con motivo de la pérdida de fondos del Marco Operativo Feder 2007-2013, concluyó con la paralización de las obras de reurbanización. Estas aún no se han retomado y todo sigue en un preocupante estado de stand by". Por todo ello, aseguran que el cambio de gobierno en la Zona Franca invita a exigir a ambas administraciones "una actuación integral que recupere proyecto de reurbanización y amplíe las actuaciones a otros ámbitos como la seguridad y la higiene". Esta es la exigencia de Ganemos tras la reciente visita de Santiago Sánchez, portavoz de la formación, a la zona en la que pudo charlar con varios empresarios de El Portal y comprobó el estado "manifiestamente mejorable" de las calles, sus infraestructuras y su limpieza. "Hay varias zonas en El Portal que directamente son peligrosas. Así que hay que actuar con celeridad. No puede pasar otro año en este pésimo estado", denuncia Sánchez, que añade: "Ayuntamiento y Zona Franca se echan las culpas de la mala gestión de los fondos y al final la casa está sin barrer. Esto lo están pagando cada día la gente que viene aquí a trabajar y tiene sus negocios en un lugar cada vez más deteriorado".

Ante esta situación, Ganemos Jerez retomará este tema, que ya llevó al pleno municipal hace un año, "con el objetivo de activar actuaciones de mejoras que doten de mejor presencia e infraestructuras al polígono". La formación municipalista espera obtener el respaldo de todas las administraciones y grupos políticos: "Es una petición lógica y necesaria", señalan.