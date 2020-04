“Recibimos llamadas y mensajes de numerosas familias que afirman que los teléfonos de atención están con frecuencia saturados y que las ayudas tardan en llegar. Sabemos que se han habilitado más líneas telefónicas y que se está trabajando sin descanso, pero la saturación en muy grande, hacen falta más profesionales, ya que esta situación de emergencia se va a prolongar durante meses y si ya había saturación y listas de espera antes de la crisis del coronavirus, ahora y en los próximos meses la situación se desbordara si no se refuerzan los servicios sociales desde hoy mismo”, ha manifestado Kika González Eslava, concejala de Ganemos Jerez.

La agrupación de electores recuerda que ha venido "reclamando desde hace tiempo, mucho antes de esta crisis sanitaria y social, que era necesario reforzar los servicios sociales municipales. Muchas familias necesitaban ayudas para alimentos, o en relación a las viviendas o para el pago de necesidades básicas, y la capacidad de respuesta era insuficiente por parte del Ayuntamiento. A día de hoy las familias necesitadas se han duplicado o triplicado, por lo que es de lógica suponer, y las informaciones que llegan a Ganemos Jerez así lo atestiguan, que “los servicios sociales están desbordados y no den abasto, no por mala organización ni por falta de recursos económicos, que también habrá que reforzar, sino por falta de recursos humanos”.

"La situación de los ayuntamientos es desbordante, las necesidades de las familias se han multiplicado y la que se avecina no es precisamente una situación a mejor. Entendemos que la situación actual es de extraordinaria emergencia, por lo que es necesario prestar una ayuda eficiente, rápida y correcta, y sin que por ello se ponga en riesgo la salud de los y las trabajadoras, que ya están sobrepasados. El Gobierno de España ha habilitado mecanismos para poder hacerlo, ha enviado recursos a las comunidades autónomas y es necesario también exigir a la Junta de Andalucía que en paralelo refuerce su implicación inmediata”, aseguran desde la agrupación, que recuerda que "esta situación no va a finalizar cuando acabe el estado de alarma. Las familias que están llegando ahora por primera vez, lamentablemente permanecerán en los servicios sociales una larga temporada, por lo que es conveniente ir reforzando la atención, no como una situación momentánea, sino para ir creando la base de datos real de familias a las que se va a tener que atender y las condiciones idóneas para hacerlo para durante una temporada larga".

Desde Ganemos Jerez se considera que ese refuerzo no puede esperar, y ha propuesto al gobierno municipal que se implemente ya "la incorporación de más recursos humanos, así como que realicen las modificaciones de crédito que fueran necesarias, suprimiendo de partidas económicas prescindibles en estos momentos, para dotar a los servicios sociales de todos los recursos posibles para atender la emergencia".