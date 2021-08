"Mi filosofía es hacer lo que me apetece sin restricción alguna"

Jordi Ghouljaboy es el nombre artístico de un joven jerezano autodidacta e inclasificable que trabaja para abrirse paso en el complicado y enrevesado mundo de la música. A sus 25 años, Jordi Arroyo está a punto de lanzar su tercer disco, que además tendrá una edición en vinilo.

–¿Cómo empieza en la música?

–Empecé a tocar la guitarra de pequeño, luego con 16, 17 años empecé a formar bandas haciendo ya cosas un poco más elaboradas, con gente de la clase y seguí tocando con bandas hasta los 18 o 19. Entonces, un poco cansado de lo que era no poder estar libre creativamente y depender de otra gente, decidí empezar mi proyecto en solitario, que fue el principio de Ghouljaboy. A partir de ahí empecé a experimentar con la música underground, urbana, close rap y cosas de ese estilo, un poco fusionado con referencias como Jun Lin o Blady, de ese tipo. Con el paso del tiempo la cosa fue bien y entré en La Vendicion, fue el primer sello con el que estuve. Estuve durante año y pico, ahí saqué mi primer álbum, 'El Rascal'. Me fui de La Vendicion simplemente por expandirme un poco más y comencé en solitario a volver a las que eran un poco más mis raíces, el indie rock, pop punk y todo eso, pero fusionándolo con cosas contemporáneas, cosas que estoy escuchando. Conseguí hacer el segundo EP, uno doble, 'Ciudad Portuaria', y ahí entró un poco el city pop con el sonido indie, haciendo un poco lo que me venía en gana. Mi filosofía es hacer lo que me apetece y sin restricción ninguna, no sigo ningún parámetro, hago un álbum de un estilo y el siguiente lo hago de otro simplemente porque me apetece hacerlo así. Es lo que hago desde que empecé como Ghouljaboy, me ha ido bien y es algo que espero mantener siempre.

–Ha cambiado de agencia de representación y está a punto de lanzar su tercer álbum...

–Después de este EP fiché con la agencia Ground Control Management, que la lleva Joan Vich, un grande en la industria y al que le estoy agradecido siempre, porque aparte de mánager también es colega. Ahora tengo un contrato discográfico con BMG, el siguiente álbum está grabado y listo y probablemente salga después de verano, no sabemos todavía la fecha concreta pero será seguramente para otoño, con edición en vinilo.

–¿Cómo es este álbum?

–Han salido ya dos singles de adelanto, uno el mes pasado y otro hace un par de semanas. Uno es 'Super ultra mega dark times' y el otro es 'Amor liminal', he ido un poco jugando con la corriente del dreamcore, que viene aflorando ahora mezclando estética y concepto, y con sonidos que tiran desde grupos como Mac Demarco, Porches, Tame Impala, también tienen su puntillo Arctic Monkeys y también cositas un poco más underground.

–Por lo que dice no es un músico al que se le pueda encasillar en un estilo concreto.

–No, para nada. Es cierto que tengo un tipo de grupos que siempre son referentes y siempre te marcan, pero nunca cerrarte. Aún así, aunque sean cosas que sean distintas, siempre llevan un hilo conductor que va de un álbum a otro. Me gusta muchísimo experimentar.

–¿Y eso no desconcierta a sus seguidores?

–La verdad es que los seguidores que tengo son fieles. Poquitos pero fieles, y cada vez son más. Me conocen muy bien como artista y saben que nunca se sabe qué es lo siguiente que voy a sacar y creo que eso también les gusta y les atrae, saber que siempre les voy a estar sorprendiendo o al menos algo que no se esperan. Eso es lo bueno, así a los seguidores que me conocieron por cierto estilo se les abre un campo, un tipo de música, que a lo mejor no conocían.

–¿Qué tal los directos?

–Hemos estado dando conciertos hace poco, para los directos llevo a mis amigos como músicos. Estoy yo a la guitarra, Manu al bajo y batería, Enrique está a la guitarra y batería también porque se van alternando, y Álex está a los sintetizadores y teclados. Así es como funcionamos en los directos, hemos estado tocando en la Sala Equis de Madrid, aquí en Jerez en La Guarida del Ángel, y en Madrid hemos hecho tres sold out en un mes, ha sido muy guay y dos de ellos han sido con el ciclo Vibra Mahou con Mad Cool Festival.

–¿Cómo está la agenda ahora en verano?

–Teníamos unas cuantas fechas pero con los contagios de Covid están un poco en stand by. Tenemos uno el sábado 7 de agosto en el camping Camaleón, en Los Caños, cerquita de casa. En septiembre tenemos más fechas planteadas pero a ver qué restricciones hay, estamos a la espera de que se puedan cerrar.

–Ha dicho que tocó en La Guarida. ¿Qué tal el concierto de casa?

–Estuvo muy guay, actuar en casa después de muchos conciertos fuera fue estupendo y no solo por eso sino porque ves que ya no solo están ahí tus amigos y tu familia apoyando, ves gente que de verdad le gusta lo que haces y que va a verte con mucha ilusión.

–Parece que su carrera musical va en progresión...

–Todo está yendo poco a poco y muy bien teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Cada vez estoy apareciendo en más medios, suben los oyentes mensuales de Spotify, he pasado de tener creo que 5.000 tenía el año pasado y ahora estoy cerca de 30.000. Va en progresión, poquito a poco aunque ahora, con la situación sanitaria, los conciertos son pocos y en aforos reducidos, las condiciones no son las mejores.

–Con la pandemia ahora se llega al público a través de internet, así parece más accesible. ¿Es así?

–Pero creo que eso también es un arma de doble filo porque a la vez que hace que sea más accesible también hace que se sobresature muy fácilmente el mercado. Es algo que hay que tenerlo en cuenta y saber utilizarlo a tu favor, saber cómo funciona y aprovecharlo. En las redes sociales cualquier tema se puede viralizar de momento pero eso no asegura el éxito, no sabes si los siguientes temas van a funcionar.

–¿Jerez o Madrid?

–Vivo en Jerez subiendo cada dos por tres en Madrid. Grabo primero aquí, en los locales de Musicaworkshop de El Portal o en mi casa. Guitarras y bajo los grabo en mi casa, bajo y batería en el workshop pero subo después a hacer la mezcla y la grabación de voces a Madrid, en el Colectivo AGZ, allí está Isidro, C Tangana y más gente reconocida. Allí terminamos de mezclar y grabar el álbum.

–¿Para un músico es complicado salir de aquí?

–Es un poco difícil salir de Jerez, aquí hay muchos chavales haciendo cosas muy buenas, muy guays. Muchos y muy buenos pero el problema es que salir de aquí es un poco difícil, hay que saber hacerlo y tener suerte, una mezcla de ambos. Por mucho que sepas, si después no tienes esa pizca de suerte que te permite salir... Pero también es cuestión de trabajo, esfuerzo y tener cabeza a la hora de plantear un proyecto. Una buena planificación, saber cómo funcionan hoy en día las cosas en la música.

–Tiene muy claro su objetivo...

–Poder dedicarme a lo que quiero al cien por cien, que pueda vivir haciendo lo que me gusta.