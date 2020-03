El ex presidente francés Valery Giscar D'Estaing recuerda a su hija fallecida en la Real Escuela

"Maravillosa tradición (el arte ecuestre) que ilumina los tiempos modernos. En recuerdo de Jacinte". De esta forma firmó este jueves el ex presidente de la República Francesa Valery Giscard D'Estaing en el libro de honor de la Real Escuela. Fue un recuerdo a su hija, Jacinte, la niña que le acompañó en la foto de los carteles electorales cuando accedió a la presidencia. Falleció en 2018, a los 57 años. Su padre, un hombre ya casi centenario, visitó Jerez para conocer los lugares que tan feliz hicieron a la menor de sus cuatro hijos.

Acompañado de su esposa Anne, quien fuera el máximo mandatario de Francia entre los años 1974 y 1981 visitó las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Pese a su avanzada edad lo hizo a pie, apoyado en el brazo de su mujer. Se interesó absolutamente por todo, desde la vestimenta de los jinetes hasta el origen, e incluso el precio, de los bellísimos ejemplares de caballos andaluces que pasaban ante él.

Su esposa, amazona, guardó un discreto segundo plano mientras quien fuera presidente francés preguntaba por los entresijos del funcionamiento de la alta institución ecuestre jerezana. Jorge Ramos, director y gerente de la institución, solventó todas sus dudas con la inestimable ayuda del jinete Rafael Soto, hombre versado en idiomas donde los haya.

El ex presidente francés, que se encuentra en Andalucía de visita privada, no aceptó preguntas. Una de las claves de su presencia en Jerez se basó en el amor que su hija Jacinte Giscard profesaba a Jerez. No en vano, la pequeña de la familia Giscard colaboró en la producción de los espectáculos que realizó la Real Escuela en Paris Bercy, en octubre 1996 y en octubre 2003. Era veterinaria de formación y fue la creadora del Paris Horse Show, uno de los salones más importantes del mundo del caballo que se celebra todos los años en diciembre en Paris. Durante 19 años organizó además el Jumping International de Paris-Bercy. Igualmente fue comisaria general del Generali Open de France, en el que participan cada año unos 15.000 jinetes durante los Campeonatos de Francia de ponis, saltos y doma.

Valéry Giscard d'Estaing fue presidente de la República Francesa entre 1974 y 1981. Fue presidente de honor junto a la infanta Doña Pilar del espectáculo “Révérence” que se celebró en Madrid (IFEMA) en 2010 en conjunto con el Cadre Noir de Saumur (Francia).