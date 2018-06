No nací en la calle de la Sangre, tampoco en el barrio de San Miguel. Descubrí la luz del Sur en la calle de las Bodegas, 'escalerilla' arriba, donde habitan las nubes impresas del que fue kiosco de 'Naranjo', a la sombra del Villamarta. Entre aromas de oloroso del 'Pasaje', bocinas de 'La Valenciana', tagarninas de la Plaza, y 'carmelas' de los Hermanos Perea, nací en Jerez de la Frontera.

En esta tierra, hija del sol y la albariza, nadie me dijo, de más o de menos, sobre el color de esa piel curtida por la fiesta de una bulería, la pena de una seguiriya sola, o el lamento triste de una soleá. Nadie me habló nunca del color de una sangre forjada al andar de mil caminos, a la sombra de guitarras que hablan, al redoble alegre de palmas que cantan -aquí como ningunas-, o en la bulla de una zambomba; me dijeron, siempre y sólo, del corazón…

Aquí me hablaron, siempre, de igualdad y comprensión, de amistad e ilusión

No supe, nunca, que ser gitano fuese diferente a no serlo; que ser payo fuese otra cosa que ser gitano. En esta tierra de cante, de vino y de arte, de Dolorosas y Misterios, ¡de Pasión…!, de caballos y poesía, de Historia, luz y calor; se es gitano y payo, flamenco y 'gashó', se es, por el corazón.

No aprendí otra cosa que el mirar, del sentimiento a la sensación, del cariño a la amistad, del tú al tú. No me enseñaron a distinguir, ni a catalogar, ni a fingir, ni tampoco a diferenciar. Aquí se es o no se es, ni gitano ni payo, persona.

Para otros quedan la desconfianza y el resquemor, la intolerancia y la exclusión, el tú o el yo; aquí, en Jerez, no.

La estupidez que lleva a la persona hasta el individuo, esa que hace pensarse superior por un color o una raza, un rasgo o una circunstancia, un credo o una nación; de esa nunca supe, ¡gracias a Dios!

Aquí me hablaron, siempre, de igualdad y comprensión, de amistad e ilusión. ¿Qué más da de donde vengas, que importa si tu cabello es negro de caracolas, castaño, ondeado, o rubio estirado de condición; qué, si eres Vargas o Sánchez, Heredia o Núñez, Montoya, Martínez o Calderón…? ¡Nada!, no importa nada. Si hace, la educación.

Buscar lo que une, no lo que separa, es sabia decisión. Perder, perderse, en oscuros laberintos sin más salida que el odio, la injusticia y la segregación; sólo lleva al abismo, ese viejo conocido que sabemos, hemos de evitar porque sólo deja rastro de sufrimiento, exclusión y dolor. En Jerez, no. Ni aquí hubo entonces esa discriminación, al menos así yo lo viví -a pesar de ser tiempos difíciles, muy alejados de la libertad que ahora tenemos y de los derechos de los que, como ciudadanos, hoy disfrutamos-, ni nunca la ha habido, así lo siento al menos.

Ni es un milagro ni aquí somos mejores, ni distintos, que en cualquier otro lugar. Aquí, lo que hay es 'Arte', con mayúsculas, el mismo que puede nacer y crecer en cualquier otro pueblo de Andalucía, de España o del mundo. Sí, a más de arte, payo y flamenco; de arte en las soleras viejas de vino añejo, en la doma del caballo de sangre, en la soledad inquieta de una guitarra intensa, penetrante y limpia, y en el cante grande; hay Arte -con mayúsculas y sin comillas- para sentir y vivir el sentimiento que nos reconoce como iguales; como nacimos… ¡iguales!; como personas que somos… ¡iguales!; como al morir seremos y después quedaremos: iguales… ¿Lo demás?, lo demás son chuflas, complejos de gentes que no lo valen, imposturas de quien quiso ganar y no pudo, frustraciones del que trató de ser y no supo…

¡Flamenco, hermano!, que quieres que yo te diga a ti, gitano, que tú ya no sepas, ¡pos que te quiero 'gashó'! Igual me da que me da lo mismo.