El Gobierno nombra al ex ministro jerezano Alfonso Dastis embajador en Italia

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nombramiento de una decena de embajadores, entre ellos el del ex ministro jerezano Alfonso Dastis como representante español ante Italia y el de Santiago Cabanas como embajador en Estados Unidos, en sustitución del exministro 'popular' Pedro Morenés.

Santiago Cabanas Ansorena (Madrid, 1954) desembarcará en Washington procedente de Argel, donde esta misma semana acompañó al ministro Josep Borrell en una visita al Gobierno argelino. Además de haber ocupado diversos puestos en el ministerio, ha sido embajador en República Checa y en Jordania.

Para Argel, el Gobierno ha nombrado este mismo viernes a Fernando Morán Calvo-Sotelo, hasta ahora delegado especial para el Campo de Gibraltar. Anteriormente, entre otros puestos ha sido cónsul general en Nador y embajador en República Democrática del Congo, Senegal y Costa de Marfil.

El Gobierno también ha aprobado nombramientos para varios altos cargos del equipo de Dastis: el ex secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica Fernando García Casas ha sido nombrado embajador en Brasil, el ex director de la Aecid Luis Tejada, en Finlandia; el ex director del Departamento de Asuntos Internacionales del gabinete de Mariano Rajoy, Bernardo de Sicart, en Luxemburgo; y la ex directora general de Políticas de Desarrollo Cristina Pérez Gutiérrez en Costa Rica.

Por otro lado, ha nombrado a Rafael Dezcallar embajador en China, en sustitución de Alberto Carnero, y a Fernando Valderrama embajador en Rusia, donde hasta ahora ejercía Ignacio Ybáñez. José María Robles Fraga, de regreso en la Carrera Diplomática tras una larga excedencia en el Banco Santander, es el nuevo embajador en Lituania.

Por su parte, la ex embajadora en Cabo Verde Caridad Batalla como introductora de embajadores y el embajador en Kuwait, Álvaro Rodríguez Álvarez, será también embajador ante Bahrein.

LA TERCERA EMBAJADA DE DASTIS

Para el exministro Dastis, Roma es su tercer destino como embajador, después de haber sido embajador en Países Bajos y representante permanente ante la UE. Diplomático desde 1983, ha ocupado diversos puestos en el ministerio, donde fue director de la unidad de apoyo del comité organizador de la presidencia española de la Unión Europea y posteriormente secretario general de Asuntos Europeos.

Por su parte, el nuevo embajador en Brasil ha estado destinado en las Representaciones ante el Consejo de Europa y Naciones Unidas (Ginebra), y en la Embajada de España en Israel. Ha sido vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, director general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación, director de Planificación y director de gabinete en la Secretaría General Iberoamericana. Antes de ser secretario de Estado de Cooperación fue también embajador en Estonia.

El ex asesor de Rajoy Bernardo de Sicart (Luxemburgo) había sido embajador en Suiza. Diplomático desde 1985, ha estado destinado en Guinea Ecuatorial, Argelia, ante la Unión Europea y México. Entre otros cargos, fue subdirector de Relaciones Externas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y ha sido jefe de Protocolo del Estado, además de vocal asesor del ministro de Interior y de los vicepresidentes del Gobierno.

En cuanto a Rafael Dezcallar (China), ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Honduras, Israel, Cuba y Rusia. Ha sido director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores; cónsul general en Moscú; subdirector general de Naciones Unidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores; embajador en Etiopía y en la República Federal de Alemania; director general de Política Exterior, y secretario general de la Fundación del Consejo España-Brasil. Desde 2017 estaba destinado en la embajada de España ante la Santa Sede.

Cristina Pérez (nueva embajadora en Costa Rica), que llevaba apenas un año como directora de Políticas de Desarrollo, ha estado destinada en el exterior en las Embajadas de España en Pekín, Bogotá y en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Ha trabajado en los Servicios Centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y de Cooperación, fundamentalmente en asuntos iberoamericanos.

Por su parte, el embajador en Finlandia, Luis Tejada, anterior director de la AECID, ha trabajado en la embajada de España en Siria y Gabón y en la Delegación ante la OCDE y la Representación Permanente ante la Unión Europea. En el Ministerio ha trabajado en la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y la Secretaria de Estado de la Unión Europea.

ROBLES FRAGA VUELVE A LA CARRERA DIPLOMÁTICA

En cuanto a Robles Fraga, ingresó en la Carrera Diplomática en 1982 y ocupó puestos en Honduras, Madrid y París, hasta 1993, cuando fue elegido diputado 'popular'. En noviembre de 2001 deja la actividad política y regresa al servicio exterior al ser nombrado (2001-2004) embajador de España en Rusia con acreditación en Georgia, Turkmenistán, Bielorrusia, Uzbekistán y Armenia. Entre 2005 y 2009 fue embajador de España en Pakistán y desde entonces estaba en excedencia.

Fernando Valderrama, nuevo embajador en Moscú, ha sido encargado de Negocios Permanente en Irak, embajador en Uruguay, y embajador-representante permanente ante la OSCE. También asesor de la Presidencia del Gobierno, director general del Gabinete de la Presidencia del Senado y director ejecutivo del Secretariado General de la EUROSAI.

Por último, Caridad batalla, diplomática desde 1992, ha ejercido como subdirectora general de Acción Cultural Exterior, cónsul en Caracas, consejera en la Misión ante Naciones Unidas en Nueva York, asesora de Protocolo y Comunicación de la Casa Real de Catar, subdirectora general de Asuntos de la UE en el Ministerio de Justicia, asesora de Asuntos Internacionales del ministro de Defensa, jefa de gabinete de la ministra de Vivienda y consejera en la Embajada en Paris. En su último cargo fue embajadora de España en Cabo Verde.