El Gobierno local alega que los conciertos no se celebran en la plaza del Arenal "por el tiovivo"

El Gobierno local del Ayuntamiento de Jerez desea aclarar que el traslado de dos conciertos de música en directo desde la plaza del Arenal a los Claustros de Santo Domingo este pasado fin de semana fue por cuestiones de seguridad ya que "el gobierno de Mamen Sánchez dejó instalado allí el tiovivo".

En un nota de prensa, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, considera que "los aspavientos, claramente exagerados, del Grupo Municipal Socialista, demuestran un claro desconocimiento de lo que dejó aprobado y sin aprobar el anterior Gobierno de Mamen Sánchez".

"Los conciertos que, según ellos, estaba previsto que se celebrasen en la plaza del Arenal, concretamente los de Navajita Plateá y de Blanca la Almendrita, no estaban aprobados (no habían pasado de la fase rueda de prensa) y es más, aunque lo hubiesen estado y el actual Gobierno de Jerez quisiera celebrarlos en la Plaza del Arenal, lo primero que tendría que haber hecho el anterior Gobierno del PSOE es no haber instalado el tradicional tiovivo que se ubica en este céntrico enclave", añade en la nota.

"Para poder celebrar los conciertos en el Arenal, tal como ya pasó con los conciertos programados en el Gran Premio, debería haberse o no montado desde un principio o desmontado ahora temporalmente el tiovivo para permitir el espacio suficiente y también por seguridad de los asistentes al concierto", explica el edil popular.

Por otro lado, el Gobierno de Jerez quiere dejar claro que los Claustros de Santo Domingo reúnen las condiciones adecuadas para realizar cualquier tipo de actuación cultural "como se ha venido demostrando en las múltiples actividades programadas por el anterior Gobierno socialista (incluidos los Viernes Flamenco de este mismo verano)".

Y para ello se pregunta "si es que de pronto, los Claustros han dejado de ser un lugar adecuado para la celebración de eventos cuando el Gobierno socialista programó una y otra vez durante su mandato actuaciones y actividades culturales por ser un marco incomparable".

Por tanto, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, lamenta que el Grupo Municipal Socialista "quiera ahora, en primer lugar, arrogarse la organización de unos conciertos de los que sólo dejó el cartel y los artistas contratados y, en segundo lugar, despreciar un lugar como los Claustros de Santo Domingo".

Zurita también ha afirmado que "no vamos a admitir lecciones de defensa de la Cultura de un Gobierno que devolvió dinero a Diputación de una subvención destinada a la capitalidad cultural por no ser capaz de gastarlo, que perdió dos años consecutivos una subvención para modernizar el Villamarta por no entregar un documento, por solo citar un par de ejemplos. Fue al PSOE a quien le pareció mal que, por ejemplo, se organizara la Fiesta de la Bulería en el Mamelón en 2014 por el anterior Gobierno popular".

En cuanto a la celebración de conciertos en plazas públicas, el actual Gobierno de Jerez ha recordado que se han celebrado este verano conciertos en la Plaza de la Asunción y que se celebrarán, en este mismo lugar, los dos primeros de la Fiesta de la Bulería.

"Pero es absolutamente imposible organizar un concierto encima de un tiovivo infantil", concluye el comunicado.