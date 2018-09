González Byass celebra en sus bodegas la sexta edición del 'Sherrymaster by Tío Pepe'

González Byass celebra estos días una nueva edición del Sherrymaster by Tío Pepe, evento que comenzó ayer miércoles y que tendrá continuidad en la jornada de hoy jueves. Guiados por Antonio Flores (@Hacedordevinos), enólogo y master blender de González Byass, los participantes recorren el apasionante universo de estos vinos, un mundo desbordante, irrepetible, complejo y atractivo.

El viñedo ha sido testigo del comienzo del Sherrymaster, que dedicó ayer sus primeros compases a demostrar la importancia de la tierra, el viento y sol en el devenir de estos vinos. Nociones sobre labores, como el injerto o la poda, fueron seguidas de la visita a Viña Estévez, en el corazón del Pago Carrascal, donde la plantación de Pedro Ximénez, una de las pocas de todo el Marco, se distingue por su verdor característico. En este punto se observó el 'asoleo' de la uva, una técnica empleada para alcanzar su dulzor óptimo. A continuación, los asistentes viajaron a través de dos siglos de historia en el Archivo Histórico de la Fundación González Byass, que guarda y conserva el patrimonio histórico-artístico y documental de esta familia de vino.

La Sala de Catas de González Byass fue el escenario del recorrido que Antonio y Silvia Flores realizaron por los caminos de Jerez en una cata en 'V' única. Asimismo, la gastronomía estuvo, un año más, muy presente en el Sherrymaster by Tío Pepe. Lo hizo de la mano de Israel Ramos y Juanlu Fernández, chefs de los restaurantes jerezanos Mantúa y Lú, respectivamente. Este dueto extraordinario ofreció en 'A cuatro manos' una experiencia culinaria que aunó vanguardia, sabiduría y experiencia.

Tomó el testigo Josep Roca, sumiller del El Celler de Can Roca, que dirigió la cata 'Jerez entreverao. Un diálogo entre jereces y flamenco'. En este punto del Sherrymaster, el sumiller del segundo restaurante del ranking 'The World's 50 Best Restaurants 2018' navegó por la magia que encierran estos vinos llenos de historia y sentimientos.

La segunda jornada, hoy jueves, comenzará con 'Vinograma, la historia de González Byass contada y bebida', una cata teatralizada que transitará por los más de 180 años de historia de esta bodega jerezana. De vuelta ya en la bodega, el Sherrymaster concluirá con 'Tiza y albero', donde Antonio Flores analizará, venencia en mano, la singularidad de cada bota y la importancia de la clasificación de los vinos en la bodega.

Con el Sherrymaster by Tío Pepe, González Byass logra continuar con la divulgación del peso de la historia, la magia de estos vinos únicos en el mundo y su versatilidad con todas las cocinas del mundo.