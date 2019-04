El cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Congreso de los Diputados y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha celebrado este martes en Jerez el Día Internacional del Libro con visitas a varias librerías de la ciudad. La primera parada tuvo lugar en la librería La Luna Nueva, donde estuvo acompañado por la alcaldesa Mamen Sánchez, el edil Francisco Camas y José Pacheco, subdelegado del Gobierno en Cádiz. Además, el ministro –que está alojándose en un hotel de la ciudad durante la campaña electoral– aprovechó su presencia en el centro para tomar unos vinos en un conocido tabanco.

Tras recorrer la primera librería, el ministro no dudó en comprar algunas obras. Sus primeras elecciones fueron Totalidad sexual del cosmos, de Juan Bonilla, y dos obras de la premio Cervantes Ida Vitale, “uno de poesía porque es fundamentalmente poeta pero también sus recuerdos de México, cuando ella y su marido viajaron. Me gustan mucho los recorridos vitales de la gente, cuando tienen que salir de su entorno personal, es como otra forma de leer libros”, aseguró Grande-Marlaska.

El ministro agradeció también la recomendación de la alcaldesa Mamen Sánchez y compró por ello una obra del roteño Felipe Benítez Reyes, “al que no conocía”. Además, “ la propietaria me ha dicho que uno no puede conocer realmente Cádiz, su esencia, sin leer Historia de una finca”, dijo en alusión a la obra de José y Jesús de las Cuevas.

“Son libros necesarios para mí en este momento y muy apetecibles, un día como hoy, Día del Libro y San Jordi, algo muy especial para todos y el Día del Castellano”, recalcó, afirmando que este “es un día para perderse en librerías”. Marlaska defendió, además, la importancia “del comercio de proximidad, de las librerías asequibles en el espacio donde el librero te puede comentar alguna novedad o una obra que se reeditado o nueva edición. Que te recomiende, me parece lo más bonito. Yo aprendí a leer así”.

En ese aspecto, el candidato hizo hincapié en que “para este Gobierno es tan importante leer, la literatura y el castellano como elemento de cohesión, ahora que todo el mundo cuestiona tantas cosas y donde la cohesión territorial es tan importante, que qué mejor que cuidarlo”.

En este punto, detalló que es la primera vez que “un Gobierno en unos Presupuestos, que no se han querido aprobar por la derecha y los independentistas, ha incluido una dotación para que la Real Academia Española pueda cumplir sus obligaciones con el castellano de una forma efectiva”.

En el Día Internacional del Libro, Grande-Marlaska incidió también en la necesidad de “valorar y trasladar a la gente la importancia de leer para descubrir nuevos mundos y, sobre todo, para algo muy importante como es aprender a pensar por uno mismo. Sin leer ese sapere aude de la Ilustración, ese atrévete a pesar por ti mismo, es mucho más difícil”.

El candidato al Congreso afirmó, además, que este domingo “la cultura se juega mucho” ya que “las derechas nunca han gustado mucho de las culturas, del pensamiento libre, diferente y diverso”. Del mismo modo, ha recordado que “un Gobierno socialista tiene un Ministerio de Cultura separado del de Educación, es decir, la cultura pasa a ser política de Estado”. “Creo que son elementos suficientes para saber que se juega mucho la cultura en las elecciones”, ha concluido.