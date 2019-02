La plantilla de la concesionaria de la grúa municipal estudia movilizaciones

Los trabajadores de Setex Aparki, empresa concesionaria del Servicio de Grúa Municipal, cuya actividad es la retirada y depósito de vehículos, anuncian movilizaciones y denuncian la situación de estancamiento de sus condiciones laborales, "sin negociación de Convenio y sin revisión de los salarios desde el año 2015, con la pérdida de aumento que supone en las percepciones", señala Comisiones Obreras en un comunicado.

La principal reivindicación de estos trabajadores es la aplicación del II Convenio Andaluz que regula el estacionamiento urbano y la retirada y deposito, que por la actividad que desempeñan es el que, según entiende CCOO, "se debería aplicar, dando de este modo seguridad jurídica laboral por el establecimiento de un marco laboral estable que regule todas las condiciones laborales de la plantilla".

No descartan adoptar medidas de presión para la obtención de la aplicación del mencionado convenio andaluz, ya se ha interpuesto un Sercla, estando la plantilla en predisposición de mantener contactos "para intentar evitar un conflicto que no beneficia a nadie, siempre que se den las condiciones de paz laboral que entienden debe prevalecer en toda negociación y no se produzca por parte de la empresa despidos de dudosa legalidad", concluye CCOO.