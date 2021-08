“Habemus visa y estaremos en Jerez”

Por fin. Después de un mes y medio y mucho ‘ruido’, el Gobierno de España ha concedido la visa para que la pequeña congoleña Esther pueda viajar a Jerez y conocer a su otra familia. Luis Flores es un veterinario jerezano que reside en la República Democrática del Congo desde septiembre de 2016 y trabaja como veterinario jefe y director del programa de formación de veterinarios africanos en el Centro de Rehabilitación de Primates del Lwiro. Su pareja, Oda Feza, es de nacionalidad ruandesa y tienen un hijo hispanoruandés, Antonio, con pasaporte ruandés y español, y a Esther Bazizinya, congoleña, bajo su tutela desde hace dos años.

Luis tenía previsto viajar a primeros de agosto con Esther, su pareja y su hijo a España para que conocieran en persona a su familia. Para ello, pidió un visado Schengen en la Embajada de Bélgica en Kigali, bajo autorización de la Embajada de España en Kinshasa, que fue denegado a la niña. Ahí comenzó una historia que ya tiene su final feliz, pero con un camino duro.

Y es que más de 2.500 kilómetros separan el este de la República Democrática del Congo y Kinshasa, la capital. La Embajada de España invitó días atrás a Luis Flores, a través de una llamada telefónica, a que visitase la ciudad africana para solicitar una nueva petición de visa para Esther. Una vez allí, y tras suponer Luis que la Embajada había llegado a un acuerdo con los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior de España para facilitarle el permiso, se encuentra con una historia “que no se puede entender”.

Luis se presentó con toda la documentación para esta nueva petición de visado que le habían propuesto en la Embajada, como la resolución del Defensor del Pueblo en la que se apoyaba Luis y que pedía que a Esther se le diera una visa para poder ir a España de visita y que a pesar de la orden Covid (que impide dar visados a congoleños), ella se pudiera acoger a las excepciones humanitarias: dejar por unas semanas una zona de conflicto después de dos años sin salir de ella (Luis no ha podido venir en todo este tiempo), la enfermedad del padre de Luis y no dejar a Esther desamparada en el país, algo que Luis no iba a permitir.

“En la reunión, el nuevo cónsul me dice que hay que hacer una nueva consulta a Policía de Fronteras (que depende del Ministerio del Interior español), porque desde la Embajada estamos dispuestos a darte un visado, es decir, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Pero puede pasar que haya una alerta activada y en Bruselas mismo te nieguen la entrada, o en Málaga o Madrid, y te tengas que volver a África con la niña. Es algo que pasa. El tema es que Interior ya había denegado la visa dos veces porque la Embajada sí les preguntó a ellos. Pensaba que todo esto estaba hablado ya, no que ahora llego aquí, después de este largo viaje con mi familia, que nos hemos gastado 2.500 euros en venir, y resulta que no hay acuerdo entre las administraciones españolas. Yo, desde el Congo, tengo todos los permisos para poder salir de vacaciones con la niña, desde su propia familia de origen hasta el Gobierno congoleño. El problema era en España”.

Este martes se tomó esa esperada decisión: Esther puede venir a Jerez a conocer a su familia española. “Si yo no me hubiera movido mediáticamente, un ruido que no le gusta nada a los políticos, no hubiera conseguido nada. He escrito muchas cartas y los políticos no han querido atenderlas. He conseguido mucho respaldo, como las 61.000 firmas de Change.org. No pensaba salir de la Embajada sin una respuesta. Hay quien ha intentado enfriar la situación. Ha sido una locura”.

Luis Flores ha lanzado un vídeo de agradecimiento en las redes sociales por todo el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo. “Quiero agradecer todo el apoyo, empatía y humanidad que he recibido. Nos vemos en Jerez y nos tomaremos una copa de Tío Pepe fresquito”.