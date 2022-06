Hermanos Grimaldi abrirá en Jerez 'Maldi'

El restaurante Hermanos Grimaldi de Jerez abrirá Maldi, un nuevo establecimiento situado a menos de cinco minutos andando, también en la zona de Hipercor. La idea es que comience a funcionar este viernes, 1 de julio. El nuevo restaurante, situado en la calle Valdepeñas 7, tendrá, según informa Cosas de Comé, una oferta diferenciada, aunque con el mismo concepto que su ‘hermano mayor’. Así, Maldi pretende atraer a todo tipo de públicos con un ambiente más informal donde hay mesas altas y bajas, variedad de vinos para copear y platos en formato de ración y media ración pensados para compartir.

Con respecto a la oferta gastronómica, sigue la misma línea que Hermanos Grimaldi, aunque los platos no coincidirán para que ambos establecimientos no se 'pisen', explica Gonzalo Grimaldi. De hecho, no descartan que haya alguno de temporadas anteriores del primer restaurante en el nuevo.

Con respecto al nuevo local, es el que antes ocupaba El Cachirulo. Una vez arreglado para sus nuevos inquilinos, es "minimalista, bonito y acogedor y luminoso". Grimaldi destaca su terraza, que está situada en una plaza arbolada. En el interior, dispone de ocho mesas y la barra.

El Restaurante de los Hermanos Grimaldi abrió a finales de 2014 en el número 30 de la calle Cobre. Posteriormente se trasladaron para reabrir, el 21 de abril de 2017, en su actual ubicación, en el Edificio Apex de la avenida Voltaire. Jesús y Gonzalo Grimaldi son dos profesionales de la hostelería muy conocidos en Jerez. La tradición hostelera les viene desde su abuelo, que regentó la venta Los Santos Inocentes. Su padre también tuvo el restaurante El Buen Comer, donde se iniciaron ellos precisamente. Han sido también profesores de la Escuela de Hostelería de Jerez.