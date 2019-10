Una hora y 45 minutos duró la vista celebrada ayer en el Tribunal Supremo, el alto tribunal español sito en la madrileña plaza de la Villa de París. Durante la vista las seis partes en conflicto leyeron ante los cinco magistrados de la sala las razones por las que defendían sus posturas, es decir, la absolución de los acusados en el caso de las defensas y un incremento de pena según el criterio de las acusaciones.

Las defensas estuvieron ejercidas por el letrado jerezano Manuel Hortas, que defendió los intereses de Pedro Pacheco Herrera, ex alcalde de Jerez; Jesús Salido, defensor del ex gerente de la extinta GMU Luis Cruz de Sola, así como los abogados Alfredo Velloso y el sevillano Jaime Camacho que hicieron lo propio con los dos técnicos municipales que fueron absueltos por la sentencia de dictara la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz. La presencia de ambos letrados se debió al hecho de que la acusación particular, ejercida por el letrado granadino Francisco Pérez Vera, los considera culpables. El 'caso Huertos de Ocio' cerró con condenas de prisión de un año y nueve meses para Pacheco y Cruz, siendo absueltos ambos técnicos municipales.

Como se recordará, una vez celebrado el juicio en la Audiencia de Jerez y dictadas las condenas aparecieron una serie de documentos que estaban extraviados en los archivos del Ayuntamiento de Jerez. Dichos documento oficiales acreditaban que hubo un pago al erario público por parte de la inmobiliaria que se quedó con los terrenos de los Huertos de Ocio para construir allí una serie de promociones de viviendas.

Pues a resultas de estos documentos se produjo uno de los 'picos' de la vista de los recursos de este caso. No en vano, la Fiscalía del Tribunal Supremo se opuso a que sean aceptadas ya que, según pudo saber este medio, su representante alegó que "la ley procesal no permite tal extremo". Obviamente el posicionamiento de las defensas fue radicalmente distinto.

Los abogados de los principales recurrentes, Pacheco y Cruz de Sola, mantuvieron los siguientes posicionamientos. Por un lado, Hortas sostuvo en todo momento que "se desconoce la finalidad de los delitos por los que fueron condenados". Para ello hizo uso de la figura 'comisión gratuita del delito' para trasladar a los cinco magistrados que no hubo ganancia alguna, que no hubo ni ánimo de delinquir ni un, llamémosle así, ganancia ilícita.

Por su parte Jesús Salido, otro veterano defensor de la abogacía jerezana, destacó ante el Tribunal Supremo que en la lectura del fallo de la Audiencia, especialmente en los hechos probados, "no se recoge en ningún momento qué engaño perpetraron los condenados, ahora recurrentes".

Todos los datos quedan en manos de los magistrados del Tribunal Supremo que serán los encargados de discernir, de un lado, si se aceptan los documentos que aparecieron tras el juicio celebrado en la Sección Octava y, más adelante, si hay lugar a una absolución o a un incremento de las condenas. La resolución de los recursos tardará a buen seguro varios meses.