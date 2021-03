El IES La Granja y el CEIP La Unión exponen su proyecto audiovisual conjunto

Debido al confinamiento, el proyecto visual de colaboración entre el IES La Granja y el CEIP La Unión no pudo ver la luz el curso pasado. Ahora, casi un año después de su fecha prevista, los collages, que representan cómo a cualquier edad el ser humano es capaz de expresar lo que siente, lucen en el hall del instituto de La Granja.

Se ha hecho otra copia para el CEIP La Unión, colegio en el que los alumnos y alumnas de 6º curso se convirtieron en fotógrafos y fotógrafas por un día, con el asesoramiento del alumnado de Iluminación de La Granja.

Como debido a las medidas covid los niños y niñas de La Unión (que ahora la mayoría cursa 1º ESO en el IES Sofia) no pueden visitar la exposición, van a tener una sesión digital en la que podrán ver el resultado de su trabajo.

La coordinadora del proyecto, Ainhoa Echezarreta Otero, ha agradecido “al alumnado del CFGS de Iluminación, captación y tratamiento de la Imagen de la mañana de la promoción 2020/21, su grado de motivación, porque sin ello no habrían salido fotografías tan expresivas”. Asimismo, ha dado las gracias a “mi compañera Inmaculada Sánchez Galiano, sin su colaboración, su implicación y su alto grado de conocimiento en edición y en Procesos Finales Fotográficos los collages no se habrían impreso”, y del mismo modo “a los tutores de 6º de Primaria de La Unión por facilitarnos tanto el trabajo, y como no a los niños y niñas por su entusiasmo, creatividad y ganas de aprender”.