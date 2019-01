IU critica que el PSOE está poniendo en riesgo la supervivencia de las ELA

Izquierda Unida considera intolerable la aprobación, en Junta de Gobierno Local, de un reconocimiento de las transferencias a las ELA que apenas cubre el 70 por ciento de las asignaciones que éstas deben recibir. No en vano, al no verse reconocida la obligación de pago del total de las transferencias a las ELA, las Entidades Locales Autónomas de Jerez difícilmente podrán aprobar un presupuesto, al no poder incluir como ingreso el total de la transferencia o aprobarlos reduciendo un 30% los ingresos por ese concepto pero recortando en la misma proporción el capítulo de gastos.

De nada sirven las declaraciones de intenciones, verbales o escritas, garantizando el 100% de la transferencia cuando el único documento ejecutivo que existe al respecto es el aprobado por la Junta de Gobierno Local, en el que se reconoce una obligación de pago cercana al 70 por ciento de la transferencia.

IU considera importante recordar que las asignaciones a las ELA se encuentran congeladas desde el año 2009 sin que ninguno de los gobiernos, ni del PP, ni del PSOE, incluido el actual, se hayan dignado en revisarlas. Es más, en septiembre de 2015, el Pleno de la Corporación aprobó una propuesta, a instancias de Izquierda Unida, para redactar junto a las ELA un nuevo Estatuto Regulador, al considerar que el actual era injusto y arbitrario, pese a lo cual el Gobierno Local del PSOE no ha movido un solo dedo en más de 3 años de mandato.

A juicio de Raúl Ruiz-Berdejo, “ahora nos vienen con que hay que negociar un nuevo Estatuto, algo que aprobamos hace más de 3 años. Y se escudan en eso para no reconocer la obligación del pago del 100% de las transferencias, creándole un grave problema a las ELA, cuyos ingresos anuales a día de hoy no están garantizados”