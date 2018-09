IU estudia llevar a la Comisión Europea las ayudas de la Junta al campo

Izquierda Unida Jerez se suma a la denuncia hecha pública por Asaja y estudia presentar una denuncia ante la Comisión Europea tras confirmar que "la Junta usa la ITI para recortar ayudas que por derecho le corresponden a la provincia".

"La Junta sigue ninguneando a los agricultores de esta provincia. Eso, al menos, se desprende del uso que está haciendo de los fondos de la ITI, empleándolos para financiar ayudas a la modernización que ya estaban aprobadas en el marco del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020. Y, lo que es peor, haciéndolo mientras recorta las ayudas que, con el mismo objeto, estaban ya incluidas en el citado Plan", señala Raúl Ruiz-Berdejo.

De esta forma, como también ha denunciado Asaja, "la ITI no está sirviendo para darle un plus a esta provincia. Más bien al contrario, pues financiándose con esos fondos las ayudas para la modernización y recortándolos de la línea general de las mismas ayudas incluidas en el PDR, lo único que se consigue no es darle un empujón extra al sector en la provincia sino aumentar el total a repartir en el resto de provincias, al verse Cádiz excluida de las mismas".

A juicio de Izquierda Unida, el Consejero de Agricultura "viene a colgarse medallas con unas ayudas al campo gaditano mientras calla que se las está recortando por otro lado". Es por ello que IU Jerez "estudia presentar una nueva denuncia ante la Comisión Europea".