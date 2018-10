IU pide que se mantenga el consenso para ampliar la oferta de FP

Izquierda Unida ha lamentado que la disolución del Parlamento andaluz por la convocatoria de elecciones para el próximo 2 de diciembre vaya a impedir el debate de su proposición no de ley para ampliar la oferta de Formación Profesional en la ciudad, por lo que espera que el "aparente consenso existente en torno a la misma" se mantenga más allá de la cita con las urnas.

La representante de IU Isabel Almagro (IU) señaló: "El objetivo no es ocupar ningún titular de prensa de manera efímera, sino la ampliación real de la oferta de Formación Profesional en Jerez a todos los niveles, desde la FP básica a los ciclos medios y superiores."

Por ello, la formación expresó su deseo de que "el contexto de contienda electoral no difumine el acuerdo existente en la sociedad jerezana y sus grupos políticos sobre este asunto". En palabras de Isabel Almagro, coordinadora del área de educación de la formación, "queremos que esta propuesta goce del máximo consenso y apoyo. Que no sea el objetivo político de un grupo concreto si no de la mayoría social y política de la ciudad y del conjunto de su comunidad educativa".

El grupo explica que esta iniciativa es fruto del "consenso" sobre este asunto que hay en la comunidad educativa y la ciudadanía en general, un hecho que se corroboró "en la aprobación en pleno por unanimidad de todos los grupos políticos municipales de la propuesta elaborada por Marea Verde, también apoyada y votada mayoritariamente por el Consejo Escolar Municipal".

A juicio de Izquierda Unida, la ausencia de nueva oferta de ciclos de Formación Profesional reglada en Jerez está generando "problemas en la satisfacción de la demanda educativa y es un obstáculo más para abordar los graves problemas de desempleo e inclusión social que nuestra comarca arrastra".