Una empresa está interesada en comprar el inacabado palacio de congresos junto al hospital

Un promotor está interesado en adquirir la propiedad del inconcluso palacio de congresos que hay junto al hospital. El anuncio ha sido realizado esta mañana por la alcaldesa, Mamen Sánchez, durante una visita a las obras de reurbanizacón que se están ejecutando en un tramo de la antigua carretera de circunvalación (hoy denominada avenida Reina Sofía).

Ahora bien, los contactos se están manteniendo entre la actual propietaria de los suelos, el Banco Sabadell, y la firma interesada. La regidora, que no quiso dar demasiado detalle sobre el punto en el que se encuentra las negociaciones, se limitó a señalar que hay un promotor "interesado" en adquirir esta propiedad y no descartó, incluso, que trate de aprovechar la estructura de hormigón existente.

Lo que iba a ser el palacio de congresos se asienta sobre una parcela con una edificabilidad de casi 34.000 metros cuadrados donde, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se permiten usos terciarios y construcciones de hasta 10 plantas de altura.

Las estructuras de hormigón de este fallido proyecto se han convertido en uno de los emblemas del estallido de la burbuja inmobiliaria. El fallido palacio de congresos se proyectó sobre una unidad de más de 60.000 metros cuadrados de los que 30.000 iban destinados para este proyecto. El palacio fue promovido por una empresa sevillana, Grupo Baremo 80 SL, que le adquirió los suelos al Ayuntamiento a mediados de la pasada década.

En 2007 se iniciaron las obras pero un año más tarde se paralizaron ya que la empresa no tenía capacidad financiera suficiente para un proyecto de esta envergadura. Al final, acabó abandonando el proyecto.

La alcaldesa consideró que es "muy importante" que haya interés por este "símbolo de una época". "Ojalá se pueda consumar todo", añadió.

La paralización de esta obra no solo conllevó que, más de una década después el proyecto solo sea un amasijo de hormigón sino que tuvo como 'daño colateral' que no se terminara de urbanizar su entorno. En 2014, el Ayuntamiento comenzó a ejecutar los viales y las zonas ajardinadas pero las obras se volvieron a paralizar por desavenencias con el presupuesto con la empresa adjudicataria.Estas calles están cerradas a día de hoy y no se permite el aparcamiento en una zona con una gran demanda de ello ante su cercanía al complejo hospitalario.

Esto ha propiciado que desde entonces el Ayuntamiento mantenga una batalla con la empresa constructora OHL, que reclamó que se tuvieran en cuenta una serie de sobrecostes. Tras varias sentencias judiciales a favor del Consistorio, se está próximo a concluir el expediente para rescindir el contrato con esta firma y poder licitar de nuevo las obras, según lo apuntado por la alcaldesa y el delegado de Urbanismo, Francisco Camas.

Aún quedan actuaciones como el acondicionamiento de las zonas ajardinadas, el exorno de la rotonda situada a la altura del hospital y Las Torres así como la instalación del alumbrado público y arreglo de los desperfectos que ya tienen los viales y los acerados.