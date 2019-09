El invierno del año 2017 fue un auténtico caos para los vecinos del Paseo de las Delicias. Edificio Cortes, la barriada La Asunción y Zafer se llevaron la peor parte del temporal de aquel mes de octubre, en el que cayeron más de 100 litros de agua y casi 40 vehículos fueron enviados al taller. Muchos otros, directamente al desguace aún habiendo salido meses antes del concesionario.

La comunidad de vecinos asegura que fue en el año 1995 cuando la zona del Edifico Cortes sufrió su primera inundación, un año después de la entrega de llaves a los residentes. No obstante, en 1979 las lluvias ya habían arrasado con la zona, cuando aún los edificios no estaban en construcción. A día de hoy, Edificio Cortes conocido por muchos como “los pisos que se llevaron más de 8 años en esqueleto” se ha convertido 4 veces en un auténtico arroyo. Los jerezanos afectados por las lluvias en esta zona llegan a una conclusión común: el problema de las inundaciones no es más que una mala infraestructura.

María Jesús García, una vecina de Edificio Cortes, desesperada por buscar una solución final al problema asume que “esto seguirá siempre así, porque no nos hacen caso”. “La mala infraestructura hace que esto sea un embudo; el agua busca su salida y todo el agua sobrante viene aquí. Esto tiene solución. Cuando nos inundamos, acudí a la charla que hizo el arquitecto que participó en el proyecto de edificación de estos pisos en el centro cívico de La Asunción. Él dijo que la solución era abrir un desvío desde el comienzo del agua que iba para la Avenida de Europa, entonces el caño de agua no sería solo un camino, sino dos, y todo el agua no llegaría aquí. Él dijo que no querían escucharlo porque valía mucho dinero, pero solución hay”.

La naturaleza dejó desbastada toda la barriada. Cerca de 100 litros de agua por metro cuadrado a más de un metro de altura. Contenedores de basura que acabaron desperdigados, señales de tráfico perdidas por el camino, coches a los que solo se les veía la antena o más de un canapé flotando en los bajos de los bloques de Zafer. Las fuertes lluvias llamaron la atención del gobierno local, que según los vecinos, acudió en dos ocasiones. “Cuando vino la alcaldesa hablamos con ella y le explicamos nuestra situación. Le dijimos que no echaran más tierra al canal de La Canaleja, que quitaran la suciedad y que hiciera un canal para canalizar el agua. Hemos estado reunidos en el Ayuntamiento, hemos hablado con el gerente de Aqualia, con el delegado de Medio Ambiente y estamos desesperados, no sabemos qué hacer más. Siempre prometen que lo van a arreglar pero hasta ahora lo único que han hecho son tres pocetillas que no sirven para nada. Se creen que con eso y con la limpieza de las tuberías días antes de que llueva esto va a dejar de inundarse. El coche lo puedo aparcar en otro lado pero mi casa no la puedo mover de sitio”, explica Francisco Ríos, vecino de Zafer.

Por la zona se ven las aceras levantadas por el crecimiento de las raíces de los árboles, la bolsa de aparcamiento a punto de desprenderse y la entrada al parque es un auténtico terreno de losas rotas. Pero hay un antes y un después. Las tres nuevas pocetillas con las que cuenta la zona son según los vecinos afectados “un adorno”. “La alcaldesa cuando nos vio desesperados nos hizo un arreglo después de la inundación grande. Los destrozos del agua siguen igual, lo único que ha hecho es poner tres nuevas entradas de agua. Tres bocas de agua que se unen en una sola. El Ayuntamiento prometió cambiar la infraestructura pero como se le va de presupuesto, han puesto un parche para que nos callemos, pero cuando caigan tres gotas más, nos volverá a llegar el agua al techo del coche. Nosotros no podemos estar sin dormir porque un día esté nublado”, añade Carlos Díaz, vecino de Edifico Cortes.

En el mismo corrillo donde todos hablaban y aportan alguna experiencia pasada por agua que “no quieren volver a vivir” se encuentra Jose Manuel Domínguez, vecino de Edificio Cortes que a diferencia de los veteranos anteriores, en 2017 cuando perdió su coche con tan solo 6 meses, apenas llevaba un año viviendo en la zona. “Yo perdí mi coche nuevo y el consorcio te recompensa, pero nunca con el valor real del vehículo. Mi coche no me puede costar 5.000 euros teniendo 6 meses y después de una inundación. Ahora tienes que intentar pagar la letra del coche y encima, comprarte otro nuevo porque para mí es mi herramienta de trabajo. Te ves con la pérdida del coche, el disgusto y la trampa. Nosotros estamos en alerta cuando vienen las lluvias, solo hay que pasarse por aquí cuando llueve, que no estaciona nadie”.

Todos ellos coinciden en que el Ayuntamiento “no tiene voluntad de arreglar el problema”. “Lo único que hacen es que cuando caen tres gotas, mandan a los camiones para que limpien las pocetas y con eso se creen que lo solucionan todo. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal, lo que queremos es dormir tranquilos sin tener que bajar a las 2 de la mañana corriendo a cambiar el coche porque ya llega el agua por la mitad de la rueda. Nos sentimos abandonados y lo único que pedimos es que se cumpla con lo prometido porque somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y tenemos el mismo derecho que cualquier otro a vivir con tranquilidad y sin miedo”, añade María Jesús Tristán, una de las vecinas afectadas de Edifico Cortes.

“Menos mal que no ha caído ya aquí lo que está cayendo por el norte”, comentaban entre ellos, mientras cada uno aportaba cuál sería su solución ideal. Unos hablaban de un puente que pasase la carretera y el resto optaban por que cambiasen el comienzo del agua. Otros veían una solución inmediata, construir un rebaje en el comienzo del parque. “Esto está destrozado y no solo por las inundaciones. Los operarios que limpian aquí, si es que lo hacen, suben los camiones y destrozan las losas. Aquí vive gente paralítica y personas mayores. ¿Cómo suben con la silla de ruedas por ahí? Es imposible. Un rebaje sería una buena solución para los dos extremos; los operarios pueden subir por ahí sin romper nada y en caso de inundación, tenemos la tranquilidad de que si tenemos que subir los coches, no tenemos que saltar un bordillo”, explica una vecina.

Ya se acerca el mes de octubre y los vecinos del Paseo de Las Delicias temen volver a encontrarse en la misma situación que hace dos años. Tan grande es la desesperación que una vecina, al ver a todos sus vecinos reunidos con este medio pregunta: “¿Otra vez llueve? ¡Ay no, déjate, que miedo!”.

“¿Ves?” Dicen los vecinos. “Vemos la lluvia y nos quitamos de enmedio. Yo he llegado a levantarme de la cama para cambiar el coche porque no me fío un pelo. Va a tener que volver a ocurrir otra desgracia para que hagan algo. Lo que van a conseguir es que nos pongamos en medio de la carretera y cortemos el paso. A ver si haciendo fuerza al menos empiezan a ponerse las pilas”, comenta Cristóbal García, presidente de uno de los bloques que forman parte de la barriada afectada. Los vecinos son una piña y entre todos luchan para que el Ayuntamiento los escuche. “Arreglan las cosas cuando ya ha pasado el desastre. Yo ya he perdido un coche y no pienso perder otro más. Esto no viene de hace un año, esto viene de siempre. Este año se presentan lluvias fuertes y seguimos igual. Si no ponen remedio, volverá a pasar. No pedimos una vivienda nueva, pedimos tranquilidad”.