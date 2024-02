JereLesGay organiza por primera vez los 'Cafés Abiertos'

JereLesGay lanza los 'Cafés Abiertos', unos encuentros que serán "espacios de sencilla socialización presenciales dirigidos a personas LGTBIQAP+ para simplemente compartir un café y/o merienda, pasar un rato agradable y poder ampliar y/o reforzar una red de amistades".

¿Cuándo son los Cafés Abiertos? "Nacen con la intención de que se consoliden como encuentros periódicos, que se irán anunciando. No habrá dos Cafés Abiertos iguales, ya que las personas que asistan y las dinámicas que se den pueden ser diferentes en cada fecha. Y si no puedes ir a uno, siempre podrás ir a otro. Dependerá de la voluntad que le pongas", informan desde JereLesGay.

Está dirigido a todas las personas LGTBIQAP+ mayores de edad que lo deseen: "Para todos los géneros y todas las orientaciones. Son actividades complementarias a los encuentros que ya se hacen en el resto de grupos".

No es necesario inscribirse pero si lo recomiendan "si de verdad al final vas a ir, porque nos ayudará a dimensionar cada encuentro. Sé responsable. Si te inscribes pero luego no vas a poder ir además de no ayudarnos en la organización, podrías estar quitando el café a otra persona". ¿Dónde y cuándo será? JereLesGay comenzará esta nueva actividad el viernes 16 de febrero a las 17.30 horas en el Café y Arte No Ni Na (C/ Ponce, 2, Jerez).