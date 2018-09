Jerez: Pastora, Juan Jacinto, Mercedes…

Alfa: Mi amigo Benjamín -ahora por tierras de Perú- suele repetir una frase de Rabindranath Tagore: "Cada niño que nace es la prueba de que Dios no ha perdido la esperanza en este mundo". La suscribo a pies juntillas. Dum spiro, spero. Un niño es un verso sucesivo que se cuela de matute -que quiebra atonías- en los claroscuros de todo signo de interrogación. El aleteo de la sonrisa -de la risa a carcajadas- que nos arroba. La dulzura sin grisuras. La voluntad sin oxidaciones. Mofletitos que convierten en todo la pulsión de la nada. Viene a colación la doble comilla, el parafraseo, porque más pronto que tarde y sin mayor dilación, quiero felicitar efusivamente a mis amigos y hermanos Ramón Emilio Mejías y Rocío del Ojo. Han sido padres de una niña: Pastora. Hija deseada. Hija del amor que no se engríe. Hija de cofrades. ¡Vengan criaturas del sentir cofradiero a este ancho mundo! ¡Bienvenida, Pastora! ¡Bendita rama la que al tronco sale!

Beta: Anoten la fecha porque la ocasión lo merece con creces. Nuestro querido sacerdote Juan Jacinto del Castillo Espinosa -que experimentó en carnes propias el repeluco de pisar con pies descalzos la Carrera Oficial de la Semana Santa de la Muy Mariana Ciudad de Sevilla- celebrará sus veinticinco años de sacerdocio -¡cómo galopan las calendas!- el 6 de diciembre a las doce del mediodía en la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad de Jerez. Anotado y bloqueado en agenda queda. Allí estaremos con puntualidad espartana.

Gamma: Pío Baroja y la Transición, temas para la Selectividad del corriente y no moliente mes de septiembre. La Transición, la Santa Concordia, la Paz definitiva. Ese proceso ejemplarizante -mancomunado de voluntades ideológicas- que ahora vituperan los bocazas de turno y medio copete. 'Tragicomedia de España' que ya adelantara, en sesudo trabajo ensayístico, Emilio Romero. ¡La cansina obsesión por desenterrar in continenti el hacha de guerra! El fratricida sinsentido de la España cainita que regresa por sus fueros. Y por sus foros (cibernéticos) para incendiar los ánimos de Sirios y Troyanos. Ya no somos monosilábicos: se estila el libelo por bandera. La acritud por chuleo y por chalaneo. Erótica de poder al uso y al abuso. Ojalá los universitarios en ciernes hayan interpretado o reinterpretado cuanto sucedió desde el tardofranquismo hasta el advenimiento de las libertades democráticas.

Delta: Aznar, impecable. Montblanc en mano. Aznar, mise au point. Aznar: dialéctica del lawn tennis. Serenidad que descoloca. Medición de los silencios que acogota. Los mentideros de la ciudad se hacen lenguas a su favor. Temple, media verónica y estocada. ¿El siguiente?

Épsilon: Pepito Martínez 'Sacrificio' -hijo del histórico capataz Paco Sacrifico y hermano del precozmente fallecido 'Sacri'- ha sufrido un achuchón de salud. Responde bien a las pruebas. El Santo Crucifijo lo protege. Todo apunta a que un amén estará de regreso en casa. ¡Que haya alivio! ¡Ánimo y fuerza!

Dseta: Me apresuro a felicitar a las Mercedes allegadas. Por ejemplo a Mercedes Rendón. A Mercedes Rodríguez Ruiz. A Mercedes Cabrales. A Mercedes Vargas-Machuca. Mercedes Gutiérrez. Mercedes Núñez. Mercedes Ríos Montánchez. Y a la simpatiquísima Mercedes, pareja de Juan Infante Jiménez. Jerez es hoy tradición que no enmudece, calor antigua, detención de la hora y pureza en efecto multiplicador . ¡Qué bien habló de la Merced el padre Felipe en el programa televisivo del versátil profesional Juan Antonio Sánchez Galindo!