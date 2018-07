Jerez y Rota estrechan lazos

Por su parte, el director del Consejo Regulador del Vino y el Brandy de Jerez, César Saldaña, agradeció ayer al Ayuntamiento que "siga apostando por estas fiestas que son tan importantes para nuestra ciudad y que tienen una trascendencia capital para nuestro sector. No serán las más importantes pero sí las primeras porque en septiembre empieza el curso y el ciclo productivo". Saldaña también se refirió a la dedicatoria de este año Rota, "una villa importante del Marco y con una seña de identidad que es la tintilla que, aunque no está dentro de la denominación, está sin duda dentro de lo que es la realidad vitivinícola del sector". Por estos motivos, el director del Consejo Regulador destacó que este año, a las actividades habituales -el ciclo de Copa en Copa, Catas Magistrales, etc.- se suma una jornada dedicada a Rota. En concreto, será el día 11 de septiembre cuando la tintilla de Rota protagonice los actos del Consejo. Igualmente, "seguimos apostando por el futuro y haciendo actividades a los niños, como el concurso de venencia infantil, y con animación los días previos para ir reclutando futuros venenciadores".

El Consejo Regulador augura una "cosecha importante" este año

Ante las preguntas de los periodistas, el director del Consejo Regulador del Vino y el Brandy de Jerez, César Saldaña, adelantó ayer que no se prevé que la recolección de la uva este año se realice tan pronto como en 2017: "Es un poco prematuro hablar aún pero todo indica que este año no vamos a tener la vendimia tan temprana que tuvimos el año pasado que fue un récord histórico". Saldaña reconoció que lo ocurrido en 2017, cuando se empezó a cortar uva el 1 de agosto, fue algo "excepcional". A pesar de las previsiones iniciales, advirtió que julio "es un mes que dicta sentencia. Las cosas van lentas todavía en la viña y no prevemos que hasta mediados de agosto empiece a vendimiarse en el interior pero cualquiera sabe, esto es una lotería". Respecto a la cosecha que se espera, "todo hace prever que va a ser una vendimia importante porque ha llovido muy bien. La lluvia marca en una gran medida la capacidad de las plantas y este año hemos superado ampliamente en algunas zonas la media de 620 litros por metro cuadrado durante el año agrícola. En ese sentido, las albarizas están empapadas". Aun así, "luego vienen las levanteras de julio y el peso merma". A pesar de ello, por el momento, todo hace indicar que habrá "una cosecha importante" en el Marco. Respecto a la calidad de la uva, Saldaña explicó que dependerá de los aspectos sanitarios. "No hemos identificado problemas, ha habido alguna cosa que se ha tratado en tiempo y no hemos detectado nada más, como hace dos años que sí hubo problemas serios", recordó el director del Consejo Regulador, dejando claro que "ya veremos qué pasa cuándo empecemos a recoger".