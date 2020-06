Jerez celebrará este sábado el día más feliz del año

Ya era hora. Y es que este sábado, 20 de junio, Jerez celebrará el ‘Yellow Day’ o Día más feliz del año. Comienza el verano, suben las temperaturas, se acerca la temporada vacacional… y, además, este año toda España regresa a la 'nueva normalidad' tras varios meses de confinamiento y pasar por diferentes fases.

Poco a poco retomamos nuestras vidas y, por ello, los expertos recuerdan la importancia de mantener un correcto bienestar emocional y sus efectos en la salud física para afrontar esta nueva situación de forma positiva a pesar de las consecuencias que se han vivido y siguen viviendo millones de personas en nuestro país.

El profesor José Antonio López, psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Neurociencia afirma que “para un correcto bienestar emocional, y más aún en esta situación, es importante disfrutar de los pequeños placeres diarios que nos hacen felices” y para ello da una serie de tips que ayudará a entrar con fuerza en la nueva etapa que nos espera.

Cómo cuidar de nuestro bienestar emocional en la 'nueva normalidad'

Reuniones con nuestros familiares: Las reuniones con los seres queridos es algo que llevamos esperando desde hace meses, pero es muy importante respetar en todo momento las medidas de seguridad e higiene dadas a conocer por las autoridades: uso de mascarilla, distancia social de 2 metros y lavado de manos habitual. Aún así, interactuar de nuevo con los familiares de manera física es necesario para mantener un correcto bienestar emocional.

Quedadas con los amigos: Igual que ocurre con los familiares, recuperar las quedadas con los amigos respetando las medidas de seguridad es necesario. Hablar con ellos de forma distendida, reírse… y volver a disfrutar de las pequeñas cosas que se hacían antes con ellos como tomar algo en una terraza o un día de picnic.

No perder los buenos hábitos: Si durante la cuarentena has practicado deporte o has aprovechado para dar a luz tus técnicas creativas, es importante sacar tiempo en esta 'nueva normalidad' para todo ello, ya que nos ayuda a evadirnos y a mantener nuestro bienestar tanto físico como mental. Si, por el contrario, eres de los que han dejado de realizar alguna actividad de ocio por estar confinado, es el momento de recuperar nuestras actividades favoritas siempre que las autoridades lo permitan.

Salir a tomar unas cañas y tapas: Siempre ha sido la mejor excusa para aliviar el calor que nos espera en esta época, y este año no podía ser menos. Aunque lo más recomendado es hidratarse con agua y el consumo de cerveza siempre debe ser moderado1 y responsable por adultos sanos y acompañada preferiblemente con alimentos, recuperar la costumbre de salir a tomar unas cañas y aprovechar esos momentos de esparcimiento son aconsejables para mejorar nuestro bienestar emocional.

No te prives de pequeños caprichos puntuales: Ahora que podemos disfrutar todo lo que no hemos podido durante estos tres meses, no tenemos que privarnos de pequeños caprichos siempre que los realicemos puntualmente y con moderación, permitirnos ciertas licencias y cuando esto se haga en un contexto equilibrado y saludable no implicará ningún efecto negativo.

Así, José Antonio López destaca que “es necesario que intentemos volver a la normalidad de la forma más natural posible y pensar positivamente en los pequeños placeres y costumbres que podemos recuperar y que contribuyan a que nos sintamos mejor”.

1 Consumo moderado se refiere a una o dos cañas al día en el caso de las mujeres (no más de 20 gramos de alcohol) y entre dos y tres cañas para los hombres (no más de 30 gramos).