Mientras Jerez descansa

Jerez tiene días y días. Cuando el sol cae puede pasar cualquier cosa, buena o no tan buena, "pero aquí nunca puedes despistarte, en cualquier momento ocurre algo y tienes que estar alerta", relata uno de los miembros de la policía. Bastante culpa de la 'tranquilidad' que vive la ciudad mientras casi todos duermen la tienen precisamente estos agentes de la Policía Nacional. Este medio los ha acompañado durante una jornada nocturna patrullando la ciudad y comprobando de primera mano las actuaciones que realizan.

La actividad del pasado viernes de madrugada estuvo marcada, principalmente, por la prevención de irregularidades en zonas en las que los delitos suelen ser más frecuentes, la incautación de sustancias estupefacientes y los avisos por presuntos robos.

A las 20,40 exactamente comenzaba la ruta marcada. Una de las primeras zonas de comprobación fue la de Díez-Mérito. Un lugar ocupado por bastantes personas que entran y salen a sus anchas continuamente del edificio abandonado. Un vecino informa a los agentes que se producen robos continuos, especialmente de tirones de bolsos. Todo por una dosis de heroína. Una droga que humilló a la ciudad en los años 80 y que los agentes han advertido que "está volviendo a consumirse con frecuencia, y no solo en ambientes marginales. No saben en qué infierno se meten".

Tras hacer una comprobación a una persona sospechosa que paseaba por los alrededores y tomar su documentación, los agentes reciben una llamada urgente. Se trataba de un robo en la Farmacia del Parque Atlántico. Estos rápidamente colocaron la sirena en el coche y se personaron en el lugar en algo menos de tres minutos, aunque el presunto ladrón ya había desaparecido. Únicamente había robado dos cremas, aunque según las dependientas "es un habitual". Uno de los agentes confirma que "su apellido es Areales, de unos 55 años. No es peligroso, pero suele robar en farmacias y estancos con el fin de tener lo que sea para ir por su dosis de droga". Además, este agente advierte que "con esas dos cremas no le da para su dosis y probablemente vuelva a intentar dar un palo antes que cierren los comercios".

El delegado de prensa de la Policía, uno de los que acompañan a este medio en la ruta nocturna, cuenta que "aunque en un primer momento parezca absurdo pedir únicamente la documentación a personas que ya tenemos fichadas, ésta es una tarea muy útil, ya que es una forma de mostrarles que si pasa algo en la ciudad son los principales sospechosos, y si pensaban robar o cometer otro delito esa noche al menos no van a hacerlo. Este es el principal motivo, que sepan que estamos aquí, que les vigilamos y que sabemos quiénes son. Solo así, los vecinos de la ciudad podrán descansar tranquilamente".

Finalmente, tras la búsqueda, no consiguieron dar con este viejo delincuente, pero inmediatamente, sin tiempo para volver a la cama, suena otra llamada de alerta. Eran las 21,30 de la tarde-noche, comenzaba a oscurecer en la ciudad y la llamada provenía de la calle Sol. Repitiendo la misma operación anterior, los agentes emprendieron el camino lo más rápido posible para personarse en el lugar de los hechos. Se trataba de una pelea entre dos vecinos, que apunto estuvo de llegar a mayores si no fuera por la rápida intervención de la Policía Local, que llegó en un primer momento al lugar de los hechos, y el apoyo de la Nacional. Tras intentar calmar a ambas partes, los agentes de ambos cuerpos se fueron intranquilos. "Seguramente tengamos que volver más tarde", dice uno de ellos.

La tarde ha tenido un comienzo intenso, ambas actuaciones en menos de media hora. Tras salir de la calle Sol llega la calma. "Así es nuestra profesión, un altibajo continuo de emociones", cuentan. Llega las 22,00 horas y los agentes se dirigen a comisaría. Toca el turno de noche, que comienza a las 22,30 con la incorporación de dos nuevos policías en coche camuflado.

Mientras la urgencia de un caso concreto no les reclamase, estos agentes, aprovechando el factor sorpresa que les otorga el coche camuflado y su vestimenta de paisano, van visitando lugares en los que los delitos se suelen dar con frecuencia, al menos últimamente. Uno de ellos, la laguna de Torrox, zona en la que los vecinos ya han denunciado en las últimas semanas una oleada de robos en sus viviendas. La soledad de la noche, la oscuridad y la poca vigilancia en la zona hacen que sea un lugar idóneo para delincuentes. Por ello, el CNP ha reforzado la vigilancia en el lugar para evitar, más que para lamentar.

Entre calle y calle, durante la tranquilidad, estos agentes cuentan cómo te puede cambiar la vida de un momento a otro. "Hace poco ocurrió con el pequeño Aitor", dice uno de ellos. "Una persona bajo los efectos del alcohol o las drogas en el volante no sólo puede destrozar su vida, sino la vida de los que tiene alrededor, y precisamente eso intentamos evitar. Siempre que veamos una actitud sospechosa de un conductor o un viandante vamos a darle el alto", explica.

Continúa la ruta y en un momento determinado de la noche, uno de estos policías dicen: "Vamos a acercarnos a las casitas bajas del Polígono San Benito. Allí se esconde una persona que está en busca y captura por sacar un arma blanca hace unos días a un compañero". Todo esto sin saber que al día siguiente iban a tener que enfrentarse a él. Sí, el mismo de la catana, aunque esa noche no consiguieron dar con él.

La duda sobre si este cuerpo no entra o no en determinados barrios es respondida de forma rápida: "No, nunca dejamos de entrar en determinados barrios. Eso sí, hay algunos en los que no solemos entrar una pareja sola, tenemos que ir con refuerzos. Lugares como San Juan de Dios, que sufre una gran problemática social, el 'Titanic' o la calle Z", afirman.

En el barrio de La Granja, vecinos habían denunciado días atrás la problemática entorno a varios jóvenes que consumían hachís en la zona y que no daban confianza. Esta misma noche se presentaron dos coches de la policía e incautaron hachís a uno de esos jóvenes.

Aunque la actuación que mayor tiempo precisó de los agentes fue a las 02,40 horas. Un vecino de la zona dio el aviso de un posible robo. Al parecer varios jóvenes habían saltado a una casa e intentaron forzar la puerta. Cuando esta patrulla se personó en el lugar, un 'Z' ya había capturado a dos sospechosos saliendo de la vivienda, "aunque se nos ha escapado un tercero", afirma uno de ellos. Los agentes saltaron al patio exterior de la vivienda para cerciorarse que no había nadie más en ella.

Los dos sospechosos se marcharon detenidos a comisaría por ir indocumentados y por cometer un presunto delito de ocupación. Al parecer se trataba de una vivienda de okupas, en la que se iban sucediendo las personas. Esta vez, un joven y su pareja querían forzar la puerta para ocupar la vivienda, aunque la rápida actuación de los agentes se lo impidieron.

Una vez resuelto el conflicto, los agentes camuflados pasan por la avenida de México, una zona "en la que los problemas entre los pubs que allí se sitúan suelen ser abundantes", dice uno de los policías.

Efectivamente. Fue llegar y pegar. Dos sospechosos que se encontraban en la puerta de uno de los pubs fueron interceptados por estos agentes. Tras un cacheo previo, les fueron incautados hachís y un 'nevadito', que es como se conoce al tabaco mezclado con cocaína.

De esta forma terminó una noche completa con la Policía, a las 04,00 de la madrugada del viernes. Una noche sin sobresaltos excesivos, pero sí con la seguridad de que la ciudad puede descansar tranquila mientras los agentes del Cuerpo Nacional de Policía vela por ella y sus ciudadanos.