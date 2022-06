Jerez y las elecciones andaluzas del 19-J: proyectos pendientes

La Junta de Andalucía deberá ratificar en el próximo presupuesto que apruebe algunas de las inversiones previstas en el que elaboró el actual gobierno autonómico en el borrador que llevó al Parlamento meses atrás y que fue rechazado. En él se contemplaban nuevas partidas para continuar con las obras del futuro Museo del Flamenco de Andalucía, la rehabilitación del edificio de Díez Mérito para el centro de salud, la puesta en valor del yacimiento de los molinos de La Corta y la adquisición de suelo para la recuperación del enclave de Asta Regia.

Eso sí, siguen sin contemplarse partidas para la mejora de parte de los accesos por carretera a la ciudad pese a que hay un convenio firmado con el Ayuntamiento que data de 2007 que nunca llegó a concluirse (el organismo autonómico cuenta con un proyecto de obras para el desdoble de la conexión de la avenida de Arcos con la Autovía de Arcos) y para la redacción de un proyecto encaminado a unificar las sedes judiciales existentes en Jerez.

Con la llegada de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento andaluz del 19-J, los partidos políticos suelen prodigarse en promesas para lograr el voto aunque en el caso de Jerez no ha habido muchas concreciones sobre los planes de futuro a realizar desde la Junta.

Entre los proyectos pendientes para la ciudad de Jerez cabe reseñar los siguientes:

Centro de Salud de la Zona Norte

Las últimas noticias datan del pasado mes de enero 2022, de una visita de Isabel Paredes, entonces delegada territorial de Salud, al Ayuntamiento de Jerez para hablar del centro de salud de Díez Mérito. Entonces y sobre el nuevo centro de la zona norte, que se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras 2020-2030 de la provincia, Mamen Sánchez explicaba que "hemos analizado conjuntamente los terrenos municipales disponibles para ponerlos a disposición de la Junta, que va a estudiar entre las distintas opciones los más idóneos para el centro de salud de la zona Norte”.

Circuito de Jerez

Ayuntamiento y Junta llevan meses, por no decir años, mareando la perdiz sobre el aumento de la participación del ente andaluz en el accionariado de Cirjesa, lo que se antoja imprescindible para la supervivencia del Circuito, aunque siguen sin ponerse de acuerdo. A finales de mayo, el gobierno municipal jerezano aseguraba que no había habido ningún tipo de avance para que la Junta de Andalucía se hiciese con el control del Circuito de Velocidad. Según la alcaldesa, la última reunión se produjo en diciembre y desde entonces no hubo más comunicación que varias cartas remitidas por el Ayuntamiento que no fueron contestadas por el gobierno autonómico.

Eso sí, cada vez que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, era interpelado por el asunto reiteraba el interés de la administración autonómica de ampliar su participación en Cirjesa, la empresa pública propietaria del equipamiento deportivo, y, con ello, tomar el control de la sociedad.

Lo cierto es que a día de hoy, el ente autonómico, a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) cuenta con algo más del 30% del capital social de la mercantil, aunque no participa en su gestión. De hecho, ni siquiera tiene representación en su consejo de administración.

Ciudad de la Justicia

La idea de que Jerez pueda unificar en un equipamiento todas las sedes judiciales -actualmente repartidas por la avenida Tomás García Figueras, la calle Índico y la avenida Alcalde Álvaro Domecq- sigue en el limbo. Todo se queda en buenas palabras y mejores intenciones: en una visita institucional al Colegio de Abogados, la alcaldesa de Jerez expresaba su total disponibilidad para estudiar alternativas que favorezcan la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia, toda vez que las opciones barajadas hasta el momento no reunían las condiciones requeridas de edificabilidad. Y en la campaña para el 19-J es un asunto que está pasando del todo desapercibido.

Centro Andaluz del Vino

Ana Mestre, candidata del PP por la provincia, aseguraba días atrás que “vamos a trabajar por el Centro Andaluz del Vino en Jerez”, un proyecto paralizado desde hace años aunque aprobado por la comisión de participación de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) y que hasta cuenta con consignación en los presupuestos andaluces, pero que sigue en fase de estudio y ligado al posible traslado de los servicios del ahora denominado Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de la calle Córdoba al Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez).

El Centro Andaluz del vino, un proyecto de ida y vuelta que lleva más de una década y media coleando, tiene fondos garantizados a través de la ITI y de los presupuestos andaluces: en 2021 tenía consignada una partida de cerca de 2,9 millones para un presupuesto total de algo más de 4,5 millones que se completaría este año. Pero la consignación presupuestaria tampoco es una garantía, ya que en 2019 y 2020 también se asignaron al Centro Tecnológico y de Innovación del Vino de Jerez sendas partidas de 1,5 millones, en el primero de los casos dentro de un presupuesto total similar al actual (4,5 millones), que al año siguiente se redujo por debajo de los 3 millones. Y ninguna de estas partidas llegó a ejecutarse.

Díez Mérito

El Centro de Salud de Díez Mérito está en marcha pese a los tiras y aflojas entre Ayuntamiento y Junta: el pleno municipal aprobó en mayo la concesión demanial sobre el edificio y el Servicio Andaluz de Salud anunció la licitación de estas obras, que tendrán un importe de unos 9,6 millones de euros aproximadamente.

El Ayuntamiento instó a la Junta a “adaptar el proyecto a las exigencias del PGOU y clarificar los plazos de ejecución de unas obras que, además, van a ser financiadas con fondos que la Junta recibe del Gobierno central”, pidiendo que Sevilla concretara plazos de ejecución: “Nosotros hemos dado celeridad a la cesión de la titularidad del edificio para agilizar el proceso y entendemos que la Junta de Andalucía debe ponerse las pilas y concretar algunas cuestiones”, a lo que la Delegación Territorial de Salud y Familias respondía indicando que el proceso de la mutación del inmueble todavía no había acabado ya que el Consistorio jerezano aún debía aportar el certificado del acuerdo de pleno y la nota del registro que certificase que la finca estaba libre de cargas.

Rehabilitación de viviendas

Desde hace unos meses se está procediendo a la rehabilitación de dos barrios señeros de la ciudad, La Constancia y la Asunción, unas intervenciones cofinanciadas por el Estado, la Junta y el Ayuntamiento. En próximos meses deben continuarse dando pasos administrativos para que puedan llevarse a cabo la reforma de los bloques de La Constancia que quedaron fuera del programa que actualmente se está ejecutando.