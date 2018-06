"Jerez, igual que España, necesita al PP"

María Dolores de Cospedal llega a Jerez a la carrera. Viene de Algeciras para mantener un encuentro con la militancia dentro de la apretada agenda de su campaña como precandidata a presidir el PP. Apenas cuenta con una hora de reloj cronometrada para exponer su proyecto y pedir el apoyo de los militantes jerezanos, los 213 que según el alcaldable del partido, Antonio Saldaña, hay inscritos en la ciudad para votar el próximo 5 de julio al sucesor de Mariano Rajoy, lo que supone un 12,5% del censo (unos 1.700 afiliados de acuerdo con las cuentas de Saldaña), muy por encima del raquítico 7,6% de la media nacional.

La secretaria general del PP y ex ministra de Defensa deja claro a su llegada que prefiere pasar de puntillas por el tema que centró ayer el debate en la carrera por liderar el partido, el de la posibilidad de cambiar las normas y los plazos del proceso interno ante el escaso interés de las bases por participar en la elección de su nuevo líder. "Las normas hay que respetarlas", dijo nada más llegar a la sede del PP de Jerez, parecer que repitió ante las decenas de militantes que asistieron al encuentro, algunos más pendientes de retratarse con la dirigente popular que de sus palabras.

El fondo de su mensaje, y así lo manifestó en Algeciras, Jerez, Tomares y demás destinos andaluces de su recorrido de ayer, es un alegato a la unidad, pase lo que pase en las primarias, idea que casa con el lema de su campaña, 'El PP es lo primero', porque el partido está por encima de cualquier candidato, de los nombres, que es lo que hemos defendido muchos frente a mucho sinvergüenza que ya no está y estamos orgullosos de nuestras señas de identidad, de las de España y las del PP".

Saldaña, que no se define abiertamente por ninguno de los candidatos, la recibe a pie de calle junto al presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, partidario de Soraya Saenz de Santamaría, y la ex alcaldesa, María José García-Pelayo, simpatizante de Cospedal como también lo es Teófila Martínez, la ex alcaldesa de Cádiz. Precisamente, durante su intervención ante la militancia, la precandidata tuvo palabras de elogio para la gestión de ambas ex regidoras en sus respectivas etapas al frente de los Ayuntamientos de Jerez y Cádiz.

"Estoy aquí bajo un sol de justicia -el encuentro se celebró en la azotea del antiguo Cine Maravillas donde tiene su sede el PP jerezano- para explicar lo que creo que es mejor para España", manifestó para abrir su intervención, en la que también partió una lanza en favor del candidato local al asegurar que "no me planteo que no vayas a ser alcalde, porque igual que España, Jerez necesita al PP". Saldaña, en la introducción, expresó que "en lo de alcalde, como diría Rajoy, tengo posibilidad de serlo y también de no serlo".

Ciñéndose al guión de su campaña, Cospedal defendió la necesidad tanto de que los militantes voten con libertad como de mantener la unidad al término de las primarias, por lo que abogó por evitar que el proceso interno "pueda abrir heridas" que luego no se puedan cerrar.

"Este es un partido de militantes, de afiliados, de base, de concejales, de alcaldes... Así es como empezamos, también yo cuando hacía los mailings electorales", dijo la ex ministra, no sin insistir en la importancia de "ser fieles a nuestros principios" para volver a ganar las elecciones, ante las que "tenemos que salir más unidos que nunca, sin complejos y sin ninguna vergüenza de lo que somos".

En este sentido, la secretaria general defendió que para alcanzar sus objetivos, el partido está inmerso en un proceso de renovación continua, como lo está la sociedad, pero "no olvidemos que esa renovación no es ser copia de nadie", pues "no somos Pedro Sánchez ni el PSOE para gobernar a cualquier costa" y no somos Ciudadanos, esos que apoyan a Susana Díaz (PSOE) en Andalucía, ni queremos serlo".

"El PP es mucho más que eso, que es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles. Tenemos esa responsabilidad", dijo Cospedal, quien subrayó que "llevamos escrito en la frente que no somos copia de nadie".

La precandidata hizo también una encendida defensa de la gestión de Mariano Rajoy, "el mejor presidente que hemos tenido a pesar de gobernar en los momentos más duros". "España nos necesita y hay que hacer de la necesidades virtud frente a un Gobierno que de quien no ha ganado las elecciones y que ha accedido al poder con el apoyo de los que querían romper España y de los que estaban al lado de los terroristas".