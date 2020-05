Jerez se prepara para la maratón de Nueva York

Había ganas, no cabe duda. Y es que no hay nada que motive más a hacer algo que no poder hacerlo. Por eso muchos jerezanos se acostaron ayer felices tras dejar preparadas sus mallas, camisetas y relojes GPS. Tras más de mes y medio de confinamiento por el estado de alarma, este sábado por fin los deportistas han podido volver a las calles para correr.

Bueno, a correr o andar porque los menos profesionales empezaron a sudar nada más salir a la calle y dar los primeros pasos. Tras semanas encerrados, recuperar la forma física es un reto para muchos. Aun así, algunos a paso más ligero y otros con mayor dificultad recorrieron felices este sábado sus primeros ‘nuevos’ kilómetros.

Alrededor de las 9 de la mañana, la avenida Tío Pepe, por ejemplo, se había convertido en una pista deportiva. Parejas dando paseos, corredores en solitario y ciclistas circulando en sus bicicletas más contentos que un niño el Día de Reyes. Una patrulla de la Policía Local controlaba que todo se desarollase con normalidad. Se trata de una imagen que llamaba la atención por lo poco habitual, ya que los deportistas se contaban por decenas. Daba la impresión de que, como Pedro Pacheco décadas atrás, muchos jerezanos se estaban preparando para la maratón de Nueva York.

Este mismo panorama se repitió en otros muchos puntos de la ciudad, especialmente en las grandes avenidas, donde los propietarios de mascotas se vieron sorprendidos tras días de soledad por una multitudinaria presencia de deportistas desde primera hora de la mañana. Que no cunda el pánico, los que han salido hoy y no están acostumbrados a correr no podrán hacerlo mañana porque las agujetas no se lo permitirá.

La mayoría optó por salir a la calle sin mascarillas (de momento, no es obligatorio), algo comprensible teniendo en cuenta que a muchos ya le costaba respirar sin llevarla puesta… De hecho, hubo incluso quien agradeció que los mayores no pudieran salir hasta después de las 10 para no competir con ellos porque es probable que haya mayores con mejor forma física que algunos de los jóvenes que salieron esta mañana a correr. Bromas a parte, a pesar de que la afluencia durante la mañana ha sido mucho más llamativa que la de un sábado normal, lo cierto es que la mayoría de deportistas han salido a la calle manteniendo las distancias, tal como se recomienda desde Sanidad.