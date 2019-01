Jerez está de moda. El Consejo Regulador se ha hecho eco del interés mediático y turístico que despierta la ciudad con el vino de Jerez como uno de sus principales atractivos, sino el que más. "Jerez se ha convertido en un must entre los viajeros del mundo", asegura la institución jerezana del vino, que se felicita tanto de la inclusión de la ciudad en los ránkings internacionales de principales destinos a visitar este año como de la posición de liderazgo de la Ruta del Marco de Jerez como destino enoturístico.

El Consejo Regulador recuerda, en este sentido, que The New York Times, dentro de la recomendación de visitar la provincia de Cádiz en la lista '52 places to go in 2019’, destaca la singularidad de los vinos y las bodegas jerezanas, mientras que la plataforma neoyorquina VinePair incluye el Marco de Jerez en el número 1 de su 'top ten' de destinos enoturísticos imprescindibles para este año.

La institución jerezana enlaza "el auge y crecimiento imparable” del enoturismo con la llegada de cada vez más visitantes de todo el mundo a Jerez, “atraídos por sus vinos y por la belleza del territorio de origen de la zona vinícola más antigua del país”.

Los vinos de Jerez viven su mayor esplendor no sólo encabezando rankings, sino liderando también las tendencia gastronómicas y conquistando paladares, apoyados por el trabajo de los sumilleres, señala el Consejo.

En este sentido, el director del Consejo, César Saldaña, muestra su orgullo por la “posición de liderazgo que año tras año mantiene la Ruta del Vino y el Brandy del Marco”, que también preside y que según avanza, “superó en 2018 las fantásticas cifras del año anterior, en el que fue nuevamente la ruta del vino más visitada de España con más de 570.000 visitantes a nuestras bodegas asociadas”.