“Jerez está perdiendo el lugar que siempre tuvo en el mundo del caballo”

¿Cómo nace su afición, su vocación, su admiración y su amor por una referencia tan jerezana como el caballo?

Desde siempre me ha gustado el caballo, la caza y la vida en el campo. Monto a caballo desde pequeño y recuerdo con cariño a mi profesor de equitación, el gran Sebastián Zambrano, que años después fue premio Caballo de Oro.

¿El jerezano posee, por lo común y en términos generales, una cultura básica sobre el caballo?

Creo que esa cultura ya no está tan arraigada ahora como antes. Me parece que el pueblo de Jerez, en general, ya no vive los acontecimientos ecuestres con la misma intensidad que en la época de nuestros padres y abuelos. Y veo con pena que Jerez está perdiendo el lugar predominante que siempre tuvo en el mundo del caballo. Al menos, esa es mi percepción. Seguimos siendo la Ciudad del Caballo gracias a instituciones como la Real Escuela, el Cortijo de Vicos, la Yeguada del Hierro del Bocado y, por supuesto, gracias también a los picaderos, escuelas de equitación y ganaderos que luchan día a día contra viento y marea. Pero es necesario que los poderes públicos y los ciudadanos apoyen más todo esto que tenemos.

Usted preside una institución jerezana con más de siglo y medio de vida de la que llegó a ser presidente de honor el Rey Alfonso XIII, ¿no es así? Háblenos de la misma.

Así es.El Real Club de Polo de Xerez fue fundado en el año 1870 y ha cumplido en el verano de 2020 su 150 aniversario. Don Alfonso XIII asumió la Presidencia de Honor en 1915. Para mí es un honor presidir el club de polo más antiguo de Europa. En el mundo hay pocos clubes deportivos, de cualquier modalidad, que hayan cumplido un siglo y medio de vida.

La pandemia no ha impedido la celebración de algunos actos conmemorativos del 150 aniversario, ¿verdad?

Entre el Ayuntamiento y nuestro Club estábamos organizando conjuntamente una serie de actos en Jerez para conmemorar este aniversario, pero, finalmente, no fue posible, por la pandemia. Sí pudimos hacer algunos actos en Sotogrande y en el Club de Polo Trafalgar. Hemos recibido muchas felicitaciones por nuestro 150 aniversario, siendo la más importante la que nos enviaron los Reyes de España.

¿Qué desea añadir?

En este difícil momento que vive el mundo del caballo, me parece importantísimo que las administraciones públicas y los empresarios vayan juntos y de la mano. En Jerez tenemos dos ejemplos de instalaciones hípicas que fueron punteras y hoy día están casi abandonadas: Chapín y el antiguo Depósito de Sementales, ambos de propiedad pública. Desde la iniciativa privada llevamos mucho tiempo pidiendo un convenio que permitauna gestión conjunta público-privada, para recuperar el auge de esas dos instalaciones. No tengo ninguna duda de que si lográsemos una colaboración más estrecha entre lo público y lo privado, Jerez recuperaría el sitio predominante que siempre tuvo en el mundo del caballo.