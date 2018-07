Jerez rozará este año los 8.000 casos atendidos en el turno de oficio

La Justicia Gratuita es uno de los grandes soportes del Estado de derecho. Es por ello que los abogados suelen celebrarlo colgando del balcón de sus instalaciones, en la calle Sevilla, la bandera que reivindica la importancia de este derecho. Además, aportan un resumen de los expedientes trabajados por sus colegiados. Los datos, un año más, resultan sorprendentes. No en vano, tras el cierre del primer semestre del año en curso (enero-junio) se ha detectado un sensible incremento, el cual, según las primeras estimaciones, se calcula entre el 10 y el 15% de casos atendidos de forma gratuita.

El decano del Colegio de Abogados de Jerez, Marcos Camacho, fue claro al señalar que el hecho de que los casos atendidos en este orden aumenten no es precisamente una buena noticia pues indica "que la economía local va mal".

Según los datos aportados ayer por el Colegio de Abogados de Jerez, el año pasado se atendieron 7.493 expedientes de casos que requirieron de turno de oficio. En los seis meses del año en curso ya han sido atendidos 3.869. De mantenerse la tónica significaría que el actual ejercicio concluiría con casi 7.800 expedientes, es decir, 300 más. Prácticamente uno más al día.

Todo este trabajo es desempeñado por 274 del total de abogados colegiados en Jerez, "los cuales deben tener tres años de ejercicio profesional y tener un despacho abierto al público". A todo ello se unen requisitos tales como estar plenamente formados en las áreas que requieren de una especial formación, como pueden ser los casos de violencia de género o, sin ir más lejos, extranjería.

Este servicio tan importante es abonado por la Junta de Andalucía la cual se encuentra prácticamente al corriente de los pagos tras haberse padecido en anteriores ejercicios retrasos muy importantes a este respecto. Cabe destacar que la provincia de Cádiz es la tercera de la comunidad que mayor importe certifica, tan sólo superada por Málaga y Sevilla. El Colegio de Abogados de Jerez, por su parte, supera en dichas certificaciones a ciudades tan importantes como Huelva o Córdoba.

Por ello, el decano jerezano ha reclamado más inversión para un servicio público "solvente y bien valorado", que está a disposición de los ciudadanos que lo necesitan 24 horas al día, 365 días al año, "pero que está muy mal pagado", ya que lo que se recibe de la Junta de Andalucía no cubre los gastos que genera a los abogados. "Aunque la inversión destinada por Andalucía al Servicio de Justicia Gratuita en 2017 fue de 39,6 millones de euros, hay que decir que es insuficiente -ha comentado Camacho-, no estamos contentos con la inversión en Justicia Gratuita que hace la Junta de Andalucía, a pesar de que está cumpliendo con el calendario de pago acordado. Y es que lo que cobran los abogados por este servicio público no llega ni a 3 euros/hora. Así, son los abogados de oficio los que sostienen la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio", indicaron desde el Colegio de Abogados de Jerez. Los letrados suelen cobrar 133 euros por expediente de Justicia Gratuita que atienden. Es por ello que durante el Día de la Justicia Gratuita celebrado ayer se hizo especial hincapié en el importe que reciben estos profesionales por su trabajo. En este sentido, apuntaron fuentes del Colegio de Abogados de Jerez, "la Asistencia Jurídica Gratuita, servicio recientemente valorado de forma muy positiva por el Cuadro de Indicadores de la Justicia que elabora la Comisión Europea, supone una inversión media por ciudadano de 5,22 euros por año, un 1,7% más que en 2016 (5,13 euros). Mientras que la retribución media que percibe el abogado del turno de oficio por cada expediente se reduce a 133,5 euros, cuando en 2016 la indemnización recibida por cada letrado era de 134,5 euros, incluyendo la atención 24 horas al día y 365 días al año".

Cabe destacar que en multitud de ocasiones al letrado del turno de oficio llega a costarle su propio dinero atender a un cliente, señalaron en el Colegio de Abogados.

Finalmente, los emolumentos recibidos no llegan siquiera a cubrir los gastos que le ha generado al letrado la defensa, que en muchas ocasiones se ven disparados por el dinero que pagan de su bolsillo simplemente en cuestiones de transporte para poder atender a sus defendidos y las gestiones que depara su defensa.