Jerez y el vino, primer itinerario

La memoria nos incardina a nuestro pasado, a unas realidades vividas o no, puesto que mantenemos la secuencia cercana de nuestros ancestros. Es Jerez una ciudad tiznada de culturas, culturas que refuerzan unos valores estéticos, formales y sensitivos que permiten paladear sus calles, oler sus monumentos y visualizar un canto propio y ancestral que integra y aumenta como lupa de archivero. Y dentro de esta cultura hay que destacar al vino, como ser y estar de Jerez de la Frontera. Y tomando prestadas las palabras de Giulio Cesare Scaligero: "Felices los hispanos para quienes vivir es beber", es necesario corroborar que vivimos y convivimos con las fuentes de la memoria de nuestro vino, que quedan reflejadas en los yacimientos arqueológicos, sus archivos y la oralidad.

Jerez se adentra en la Historia desde épocas muy remotas, siendo nuestro Museo Arqueológico Municipal esencia de todos los periodos al conservar elementos que nos hablan de cultura, cultivo y consumo del vino desde la antigüedad. Otro basamento son los archivos orales, la memoria conservada por sus trabajadores, especialistas de oficio, personas que aman su trabajo. Es ineludible revindicar y apoyar proyectos de historia oral, caso de la Fundación González Byass, que preserven estas fuentes documentales para la identificación de nuestro pasado y proyección de nuestro futuro.

Y llegamos a los archivos documentales del vino en Jerez. Por antigüedad, los primeros reflejos aparecen en los protocolos notariales, que se conservan desde 1392, compraventas de viñas, fletes de vinos, etc. Otra fuente, las Actas Capitulares del concejo xericiense, que desde 1409 hasta la fecha constatan todos los tratados, resoluciones y disposiciones de la ciudad, destacando las ordenanzas de la pasa y la uva (1483) y la ordenanza de toneleros (1482), así como las reales órdenes, los exámenes de oficios, o sección de planos (bodegas, casas viñas, etc.).

Me permito incluir una serie de documentos que no se contemplan normalmente en las fuentes documentales del vino. Se trata de los padrones de contribuciones, documentos que nos permiten conocer a los propietarios, industriales y trabajadores del vino, dónde residen sus negocios, viñas, etc. Estos documentos quedan conservados en el magnífico Archivo Municipal de la Ciudad, que además contiene una serie de archivos privados, entre ellos parte del Archivo del Gremio de Vinatería, antecedente de la gestión administrativa de nuestros vinos durante los siglos XVII y XVIII. Se trata de un archivo puramente gremial, reflejo de una época y paso anterior al nacimiento del Jerez de nuestras bodegas catedral y el Jerez preindustrial.

Entre estos archivos privados hay que resaltar el fondo donado por Antonio Cabral Chamorro, investigador que concentró toda una serie de archivos bodegueros, caso de Marqués de Misa, Diez Hermanos, etc., que aún sin catalogar, nos permiten conocer la gestión de estas bodegas jerezanas. Fondo Sandeman, donación del Grupo portugués Sogrape, que traslada a nuestro archivo todo el origen de la empresa, destacando la sección de Pemartín y el nacimiento de esta emblemática bodega.

Debemos indicar que podemos ver nuestros vinos en fondos privados de élites nobiliarias, fondos como Ilma. Sra. Pilar Ponce de León, Marquesa de Casinas, Fondo Mirabal o Grandallana, que desgranan sus propiedades, vínculos y mayorazgos donde las viñas y sus pagos están presentes. Y como colofón de este itinerario documental, hemos de destacar el Fondo Soto Molina, bibliófilo jerezano que donó sus fondos a la ciudad, teniendo tres sedes, una la bibliográfica en la Biblioteca Municipal, la vitivinícola en el Consejo Regulador y la documental en el Archivo, siendo sus fondos referentes únicos para el conocimiento de nuestra cultura del vino y de la ciudad