Jesús Alba: "Al PP le escuece que el gobierno municipal invierta en la zona rural de Jerez"

Jesús Alba, delegado municipal de Medio Rural, ha salido al paso de las críticas del PP al plan de inversiones del gobierno local en la zona rural asegurando que “al PP le escuece que el gobierno municipal de Mamen Sánchez invierta en la zona rural de Jerez y tenga una hoja de ruta con un Plan de Inversiones. El PP invirtió cero euros en la zona rural de Jerez. Además, el PP dejó a deber más de siete millones de euros a las ELA porque no pagaba ni el 50% de las transferencias corrientes. El PP no arregló los caminos, no hay ni una sola inversión reseñable que ha hecho el PP en la zona rural de Jerez”.

Alba añade que “el gobierno municipal de Mamen Sánchez tiene un Plan de Inversiones en la zona rural de más de 1.700.000 euros que vamos a ejecutar en lo que queda de 2022 y 2023. Nuestro compromiso con la zona rural es claro, estamos invirtiendo, estamos pagando el 100% de las transferencias de las ELA y, además, pagando la deuda contraída por el PP con estas entidades locales autónomas. El PP tiene que dejar de mentir y reclamar a la Junta de Andalucía que cumpla con sus obligaciones porque este Gobierno municipal socialista está cumpliendo con la zona rural, está cumpliendo con las ELA y con los vecinos de la zona rural de Jerez”.