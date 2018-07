Jesús Méndez: "Para mí es todo un honor estar en un estreno como el de '21'"

Uno de los invitados a la presentación del próximo viernes será el jerezano Jesús Méndez. El cantaor sólo tiene palabras de elogio hacia el guitarrista "primero porque el disco es una maravilla y luego porque que se haya acordado de mí entre artistas tan grandes como los que hay, Estrella Morente, Miguel Poveda, El Pele, Arcángel...es un orgullo", asegura encantado de su presencia.

"Va a ser una noche muy bonita, y ojalá todo el público que se acerque al Alcázar disfrute como lo hicimos el año pasado con la presentación de mi disco, cuando vino Dani como invitado. Ahora me toca a mí, espero estar a la altura", recalca.

Jerez será una de las numerosas paradas que Jesús Méndez tenga un verano más, destinos que van desde clásicos festivales veraniegos como en el que estuvo el pasado viernes en Las Cabezas, el de la Yerbabuena, como a propuestas novedosas como las de Conil del día 14 e incluso salidas al extranjero, concretamente a París. "La verdad es que no me puedo quejar, trabajo no me falta y hay que aprovechar el verano. Uno se hace estos meses unos cuantos kilómetros, pero estoy contento", recalca el artista, que acumula ya nada menos que 16 años como profesional.

Méndez mide mucho su presencia en su tierra, "no me gusta estar visto, si vengo es porque tengo algo que ofrecer, si no, prefiero no venir", reconoce; pero en este presente verano lo hará tres veces, una el próximo viernes colaborando con Dani de Morón, otra en Guadalcacín a final de agosto y varios días antes en la Fiesta de la Bulería. "Esa actuación en concreto me hace mucha ilusión, porque está dedicada a Manuel Moneo, un artista y una persona a la que he admirado desde pequeño. Además, he tenido mucha relación con la familia y bueno, cuando me llamaron para estar, acepté encantado", asegura.

Otro de los días subrayados en el calendario de este periodo estival de 2018 es el día 7 de septiembre. Ese día se abrirá la XX Bienal de Flamenco de Sevilla con la reposición en la mismísima Plaza de la Maestranza del espectáculo 'Arena, al arte de su vuelo' que protagoniza Israel Galván. Méndez participará como artista invitado, una presencia "que también me hace ilusión. Además, he hablado con Israel y me ha dicho que tendré total libertad, eso es algo que me encanta".