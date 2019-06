Lo más grande del flamenco está en lo que no se ve. Invisible, loca del todo por este arte, Claudia Ruiz Caro ha llamado a esa puerta de la intimidad del artista, cuando baja del escenario a la realidad de su casa, de la calle, de un patio, de un día de campo, de la azotea. Y ha entrado. Claudia, que se deja ver pero casi que no detrás de su cámara. Insultante (envidiable) juventud, que goza sin embargo de sabiduría, conocimiento. Con las cosas muy claras, ahí está ya Claudia. La avalan firmas como el retratista Pepe Lamarca, un referente para ella.

Un trabajo que ahora muestra en la exposición fotográfica ‘Adocamele’, en la Sala García Lorca de la Fundación Casa Patas (C/ Cañizares 10, Madrid). “Casa Patas es la catedral del flamenco aquí en Madrid, que funciona como tablao, sala de conciertos y de exposiciones. Mi objetivo con esta exposición es salirme un poco de las clásicas fotos de escenario, con las luces ya preparadas previamente, y meterme más en la idiosincrasia del artista, en el después del escenario, en esos espacios lejos de la farándula. Aquí he recopilado todo el trabajo de campo con un sentido más antropológico que fotográfico, menos espectacular como puede ser un concierto, e irme al retrato clásico”.

Una de las primeras cosas que le dijo Lamarca cuando vio su trabajo hace años es que se alejase del escenario y que se fuese a conocer al personaje detrás de la faceta de artista, que son las fotos que luego permanecen en el tiempo, porque acaban en sus casas y “porque son fotografías hechas de una naturalidad que no exige prisas. Surgen de un conocimiento previo porque yo ya me he ido acercando al artista de otras maneras, porque me guste mucho su cante o por lo que sea, hasta alcanzar esa complicidad que Pepe (Lamarca) me insistía que buscase, que creo que es lo más auténtico hoy día porque alejarlo de su gente, de su espacio natural es deshumanizarlo, convertir al artista en un monigote para el espectáculo y nada más”, cuenta la autora.

Claudia forma parte de la directiva del Círculo Flamenco de Madrid. José Manuel Gamboa dice de ella que tiene “una mirada joven, en penetrante blanco y negro gótico, hacia una ensolerada herencia. Claudia Ruiz dispara por naturales para descubrirnos un mundo inmenso y profundo como la vida misma cuando es intensa”.

Y como escribe el propio Lamarca, “el mejor premio es que el artista te pida una foto para enmarcar y colgar en su casa… Y a ella le piden muchas. Tiene la humildad de no querer ser ella la protagonista, sino el retratado. Con los años , su archivo será importante y necesario. Envidio su juventud y admiro su manera de mirar e incluir a la familia en alguna de sus fotos. Tiene veinticinco años y fotografía a los flamencos como una vieja sabia. Siento que es como la continuación de lo que yo traté de hacer lo mejor que pude todos estos años: retratos de artistas flamencos”, cuenta ‘Vivepasionflamenca’.

Reconoce que lleva en el flamenco poco, 3 ó 4 años, y en esta exposición muestra una selección de imágenes de lo que más le ha ido gustando con el tiempo y que ha ido guardando., así como una parte de retratos más pensados para exponer. Todos artistas muy conocidos, en su mayor parte de Jerez, como Juana la del Pipa, Diego del Morao, Jesús Méndez, Rafael del Zambo, Manuel Parrilla, La Majuma...

¿Y cómo es el proceso de búsqueda de esa intimidad, para que se sientan cómodos ante la cámara? “Pues hay una mezcla de propuestas de sitios entre ellos y yo, para conseguir fotos en las que se gusten. El sitio menos pensado es donde tiene que ser la foto. Todas las fotografías están hechas fuera del escenario. Por ejemplo, hay una foto de Antonio Agujetas sin camisa que ha sido muy polémica, que está hecha en el hospital. Son fotos cercanas, superadas las barreras de que piensen de mí que soy una aficionada más que va a los espectáculos, sino porque me interesa sus vidas. Ahí cambian el chip y te dejan entrar en esa intimidad. Al principio me miraban raro. Dónde va esta chica del piercing, tan alta, con ese cuerpo... Chocaba. Pero ya pasó. La puerta está abierta ya para toda la vida. Mi idea siempre es hacerme invisible, llegar al punto de que se sienten cómodos y ni me vean, pero estoy ahí, trabajando. Y el resultado es el mejor”.

Nacida en Barcelona en 1993, con 11 años se trasladó a Jerez con su familia. Estudió Producción Audiovisual en Barcelona y ya enganchó con la fotografía, que era su objetivo. Vive en Madrid, donde ha trabajado en la tienda ‘El Flamenco Vive’ como community manager. Autora de la imagen de numerosos discos de artistas flamencos, está preparando un archivo que recoja “una época que se está muriendo, el último coletazo de la edad de oro del flamenco, de una generación que está presente aún pero que ve cómo el futuro les come terreno y se ven en su casa sin trabajar, cuando han sido figuras de primer nivel. Es recoger ese momento vital de cuando yo llegué al flamenco, porque todo lo que a mí me gusta es anterior a esta época”. “Me interesa –concluye– ese componente antropológico de algo que se va a perder que es precioso. Yo no soy una cazamomentos, de hecho, a veces la cámara ni la saco para no romper la magia del instante. Con mi trabajo devuelvo lo que el flamenco me da, de artistas que son otro nivel como personas”.

‘Adocamele’ visitará en julio también La Puebla de Cazalla y seguramente irá al Museo Regional de Querétaro (México).